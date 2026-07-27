De această dată, nu performanțele de pe teren au atras atenția, ci imaginile surprinse în timpul vacanței petrecute în Ibiza. Fotografiile cu cei doi fotbaliști relaxându-se pe un iaht de lux au devenit virale pe rețelele sociale, iar un gest de afecțiune între cei doi a declanșat numeroase reacții din partea fanilor.

Deși imaginile îi surprind doar bucurându-se de concediul de după triumful mondial, internetul nu a întârziat să lanseze tot felul de speculații.

Fotografiile cu Ferran Torres și Marcos Llorente au stârnit multe comentarii

Ferran Torres și Marcos Llorente au ales Ibiza pentru câteva zile de relaxare după succesul istoric al Spaniei la Cupa Mondială din 2026. Naționala iberică a învins Argentina cu 1-0 după prelungiri în finala disputată pe MetLife Stadium, iar eroul partidei a fost chiar Ferran Torres, care a înscris golul victoriei în minutul 106.

📍LO MÁS VIRAL: Los futbolistas españoles FERRAN TORRES Y MARCOS LLORENTE disfrutando de las vacaciones tras ganar la Copa del Mundo.



El delantero del Barcelona y héroe de España en la Final del Mundial 2026 está dando de qué hablar por unas fotografías junto a Marcos Llorente… pic.twitter.com/pCgOlDqwGt — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 24, 2026

După săptămâni de competiție, cei doi internaționali au profitat de vacanță înainte de revenirea la cluburile lor. Imaginile din Ibiza publicate de revista Hola îi arată înotând, râzând și petrecând timp împreună pe un iaht.

Cea mai comentată fotografie este însă cea în care Ferran Torres îl îmbrățișează pe Marcos Llorente și îl sărută în glumă pe obraz. Instantaneul a devenit rapid viral și a generat un val de reacții pe platformele sociale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Am crezut că sunt un cuplu”, a scris un utilizator. Un alt fan a glumit: „Sunt literalmente într-o vacanță romantică de vară”! Au existat și comentarii ironice, precum „Rivalitate încinsă, ediția fotbal” sau „Llorente are o soție care probabil este în apă”.

Unii internauți au explicat că gestul fotbaliștilor e obișnuit

Nu toți cei care au văzut imaginile au fost însă de acord cu speculațiile apărute online. Numeroși utilizatori au subliniat că astfel de gesturi de afecțiune între prieteni sunt normale în Spania și în multe alte țări europene și nu ar trebui interpretate ca având o semnificație romantică.

Mai mulți fani au amintit și faptul că Marcos Llorente este căsătorit cu Patricia Noarbe, cunoscută în mediul online drept Paddy. Cei doi urmează să devină părinți pentru prima dată, iar presa spaniolă a relatat că în vacanța din Ibiza au fost prezenți și alți prieteni, inclusiv femei, chiar dacă aceștia nu apar în toate fotografiile care au circulat pe internet.

MARCOS LLORENTE Y FERRAN TORRES

JUNTOS, MAS COMPLICES QUE NUNCA



Ambos futbolistas reflejan una complicidad absoluta fuera de los terrenos de juego y se encuentran celebrando por todo lo alto en las playas de Ibiza.



"Hay química, complicidad y mucho más que amistad"



Ferran… pic.twitter.com/PeFePdI7qZ — Pajarito Times 𝕏 (@PajaritoTimes) July 24, 2026

În ceea ce îl privește pe Ferran Torres, presa spaniolă susține că fotbalistul este în prezent singur, după ce s-ar fi despărțit recent de influencerița Martina Alguero. Anterior, atacantul Barcelonei a avut o relație cu Sira Martinez, fiica fostului selecționer al Spaniei, Luis Enrique.