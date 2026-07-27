Experții Astratex vă recomandă: ce trebuie să știți înainte de a cumpăra un costum de baie

Fiecare bust este unic, iar, după cum subliniază și experții în lenjerie de la Astratex, nu există un model universal care să avantajeze pe toată lumea. Alegerea corectă a părții superioare a costumului de baie poate face o diferență semnificativă: echilibrează optic proporțiile siluetei, oferă susținerea necesară și vă ajută să vă simțiți confortabil și încrezătoare, fie că vă relaxați pe plajă, fie că petreceți timpul la piscină. Secretul nu constă în mărimea costumului de baie, ci în croiala aleasă.

De o susținere mai bună au nevoie, în general, femeile cu un bust generos, cu sânii poziționați mai depărtați unul de celălalt, mai puțin fermi sau cu o formă conică. În aceste cazuri, experții Astratex recomandă alegerea unui costum de baie cu partea superioară prevăzută cu un centru stabil, balene și bretele reglabile. Cupele întărite, cu un efect discret de ridicare, sau cele fără cusături apropie vizual sânii și creează un decolteu mai armonios și mai rotunjit. În același timp, bretelele mai late distribuie greutatea mai uniform pe umeri, sporind confortul, fără a crea un efect de push-up exagerat.

Femeile cu un bust mai mic sau ușor asimetric pot pune accent mai degrabă pe efectul vizual decât pe susținere. Volanele, materialele încrețite, imprimeurile și culorile vii creează impresia unui decolteu mai plin și adaugă volum optic. În cazul unei ușoare asimetrii, sunt recomandate modelele cu inserții detașabile și bretele reglabile, iar alegerea unei părți superioare într-o culoare închisă, uni, poate estompa și mai mult diferențele dintre sâni.

Bikini-ul este unul dintre cele mai versatile și populare modele de costume de baie. Se potrivește multor tipuri de siluetă, este disponibil într-o varietate impresionantă de croieli, culori și imprimeuri și poate completa atât o ținută elegantă, cât și una mai îndrăzneață. Unul dintre principalele sale avantaje este posibilitatea de ajustare: modelele cu șnururi care se leagă la partea superioară și inferioară pot fi adaptate cu ușurință pentru o potrivire cât mai confortabilă. Totuși, acest tip de costum de baie nu este cea mai potrivită alegere pentru femeile cu un bust foarte generos, care au nevoie de un nivel mai ridicat de susținere.

Pentru femeile care își doresc o susținere mai bună și un plus de confort, în special în cazul unui bust mai generos, sau care preferă să se simtă în siguranță pe parcursul unei zile întregi petrecute la plajă, tankiniul poate fi alegerea ideală. Acesta îmbină confortul și libertatea de mișcare oferite de un costum de baie din două piese cu acoperirea suplimentară a unui costum întreg. În plus, partea superioară mai lungă și bretelele mai late asigură o susținere confortabilă și contribuie la o senzație de siguranță pe tot parcursul zilei.

Atunci când alegeți un costum de baie, este mai important să țineți cont de particularitățile propriei siluete decât să urmați tendințele momentului. Totul începe cu alegerea mărimii potrivite pentru partea superioară, aceasta fiind esențială atât pentru confort, cât și pentru aspectul armonios al întregului costum de baie. În colecția Astratex veți găsi și în acest sezon modele potrivite pentru fiecare tip de siluetă: costume de baie întregi, costume de baie din două piese, bikini, în variante uni sau cu imprimeuri. De aceea, merită să acordați puțin mai mult timp alegerii modelului potrivit, deoarece un costum de baie bine ales nu doar că arată bine, ci vă oferă și confortul și încrederea de care aveți nevoie.