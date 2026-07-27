Consorțiul Conductei Caspice (CPC) a repornit operațiunile de recepție a țițeiului de la producătorii din zona Mării Caspice și a reluat manevrele de amarare și încărcare la facilitățile sale offshore din portul rusesc Novorossiisk.

În prezent, operațiunile sunt concentrate pe alimentarea tancurilor petroliere Seamajesty și Milos. Ambele nave sunt încărcate cu materie primă furnizată de compania Tengizchevroil, o entitate controlată de gigantul american Chevron.

„Reluarea acceptării petrolului permite companiilor producătoare să continue furnizarea de materie primă în sistemul de conducte și să reia operațiunile de export prin terminalul maritim. Operațiunile ulterioare la terminalul maritim se desfășoară ținând cont de situația actuală și de cerințele de siguranță necesare”, a precizat Ministerul Energiei din Republica Kazahstan.

Suspendare provocată de atacurile asupra tancurilor petroliere

Măsura de repornire a fluxului de țiței vine după ce, săptămâna trecută, Consorțiul Conductei Caspice a suspendat complet recepția de petrol din cauza atacurilor cu drone și rachete care au vizat tancurile petroliere din zona terminalului de la Marea Neagră.

Printre navele vizate de aceste incidente s-au numărat și ambarcațiuni aparținând companiei naționale kazahe KazMunayGas, folosite pentru transportul petrolului pe ruta Mării Negre.

Tensiunile din regiune au generat îngrijorare pe piața energetică internațională, în condițiile în care Rusia a acuzat Ucraina că a vizat intenționat infrastructura de export a CPC pentru a destabiliza piețele globale de petrol.

De cealaltă parte, autoritățile de la Kiev, care și-au intensificat în ultimele luni loviturile asupra infrastructurii energetice rusești, nu au comentat acuzațiile legate de aceste atacuri.

De ce este o veste esențială pentru România

Ruta prin terminalul CPC de la Novorossiisk reprezintă principala arteră de export pentru economia Kazahstanului, gestionând aproximativ 80% din totalul livrărilor de țiței ale țării.

Petrolul colectat provine din zăcăminte gigant dezvoltate în parteneriat cu companii occidentale mari, precum Chevron, ExxonMobil și Shell, fiind transportat pe o distanță de 1.500 de kilometri până pe coasta Mării Negre.

Deblocarea acestui coridor energetic are o importanță directă și pentru piața din România.

Kazahstanul este principalul furnizor de țiței al țării noastre, furnizând o mare parte din materia primă procesată în rafinăriile autohtone, cum este Petromidia Năvodari, deținută de grupul KazMunayGas International.

Autoritățile din Kazahstan au dat asigurări că se află în contact permanent cu conducerea consorțiului CPC și cu marii expeditori internaționali pentru a monitoriza evoluția din Marea Neagră și pentru a garanta că transportul de țiței se desfășoară în condiții de securitate.

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