Convocarea a survenit ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național.

În cadrul întrevederii, diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronelor distruse, confirmate de Parchet ca având proveniență rusească.

„Este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue aceste încălcări, care afectează nu doar România, ci și spațiul aerian NATO și UE” , a subliniat partea română.

Ambasadorului i-a fost transmisă o Notă verbală prin care un membru al misiunii ruse a fost declarat inacceptabil și obligat să părăsească România în 5 zile.

Totodată, Ambasadorul României în Federația Rusă a fost rechemat pentru consultări.