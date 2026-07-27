Laura Cosoi trăiește emoțiile ultimelor momente de dinaintea venirii pe lume a celui de-al cincilea copil. Actrița urmează să nască o fetiță și a ajuns la maternitatea unui spital privat din Capitală, unde va aduce pe lume noul membru al familiei.

Laura Cosoi se pregătește să nască (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 19

Cu puțin timp înainte de naștere, vedeta a publicat pe rețelele de socializare o fotografie realizată pe holurile spitalului. Îmbrăcată într-o rochie roz și zâmbitoare, Laura Cosoi le-a arătat urmăritorilor că este pregătită pentru unul dintre cele mai importante momente din viața sa.

Înainte de internare, Laura Cosoi a avut o discuție cu medicul despre modalitatea de naștere. Actrița a analizat împreună cu specialistul atât varianta nașterii naturale, cât și posibilitatea unei operații de cezariană, astfel încât decizia finală să fie luată în funcție de evoluția travaliului și de starea ei de sănătate.

Bagajul de maternitate era pregătit de câteva zile

Conștientă că momentul nașterii putea veni oricând, Laura Cosoi și-a pregătit din timp bagajul pentru maternitate. Vedeta a vrut să fie pregătită pentru internare și a împărtășit în ultimele zile cu urmăritorii săi emoțiile pe care le trăiește înainte de a deveni mamă pentru a cincea oară.

Da (n.r. – e pregătit bagajul) Nu e chiar la ușă, dar am pregătit, fiindcă la nașterea naturală nu se știe niciodată cât de repede poate să progreseze travaliul și ca să fiu pregătită. Dar nu-ți imagina că le-am făcut de mult, zilele trecute, totuși, să avem ceva pus acolo”, a mai spus vedeta.

Cele patru fetițe ale Laurei și ale lui Cosmin Curticăpean așteaptă cu nerăbdare ca surioara lor să vină pe lume.

„Da, îți dai seama! (n.r. – surioarele sunt nerăbdătoare) Încontinuu mă întreabă: Dar când vine, când vine surioara mică? Și le zic că probabil la final de săptămână, mă gândesc eu așa. Ar cam fi cazul să vină, că e destul de măricică, are deja peste 4 kilograme”, ne-a mai spus Laura Cosoi.

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