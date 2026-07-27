Măsura vine pe fondul presiunilor tarifare tot mai mari asupra pieței energetice din România și a primit deja aviz favorabil în comisia de specialitate.

Spre deosebire de propunerile anterioare, proiectul renunță la reducerea TVA, opțiune considerată incompatibilă cu legislația europeană, axându-se direct pe intervenția asupra accizelor și a marjelor comerciale.

Scădere inițială de 10% la promulgare și plafonarea adaosului comercial

Sistemul agreat de parlamentari este conceput să reacționeze flexibil la evoluțiile de pe piață. Odată ce actul normativ va fi promulgat, reducerea inițială aplicată accizei va fi de 10%, urmând ca ulterior nivelul să fie ajustat periodic.

Pe lângă mecanismul fiscal, pachetul de măsuri include limitarea adaosului comercial la carburanți și condiționarea exporturilor de motorină, care vor putea fi realizate doar cu aprobarea expresă a Ministerului Energiei.

„Avem câteva mecanisme de bază care se vor aplica. Reducerea clară a accizei va avea un impact mai mare decât în cazul reducerii TVA. Limitarea exporturilor de carburant diesel va fi validată doar de Ministerul Energiei, iar adaosul comercial va fi limitat. Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului, fără a afecta restul”, a declarat fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

Alexandru Nazare avertizează: „Există un risc de penurie”

Deși susține varianta îmbunătățită a proiectului, ministrul demis al Finanțelor, Alexandru Nazare, a atras atenția asupra riscurilor pe care le implică orice încercare de plafonare sau intervenție directă în piață.

„Există risc de penurie. Introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și riscul de penurie. În forma actuală, varianta este mai bună”, a spus Alexandru Nazare.

Acesta a subliniat că autoritățile trebuie să gestioneze cu atenție stocurile pentru a evita o eventuală lipsă de combustibil pe piața internă.

„Am propus o serie de amendamente, dată fiind situația de astăzi. Să nu intrăm în zona modificărilor de TVA, pentru că ar fi fost contrară drepturilor europene. În schimb, să venim cu o acciză dinamică, o reducere graduală între 5% și 25%. În prima fază, la promulgare, vom avea o reducere de 10%. Există risc de penurie. Introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și acest risc. În forma actuală, varianta este mai bună”, a precizat Alexandru Nazare.

Oficialul a menționat că au avut loc deja consultări cu operatorii din piața petrolieră, care s-au arătat deschiși față de noua formă a proiectului de lege.

Aplicare pe trei luni și impact bugetar de 100 de milioane de lei lunar

Măsura de reducere a accizei este prevăzută pentru o perioadă inițială de trei luni, existând posibilitatea de prelungire în funcție de contextul economic.

Evaluarea cuantumului accizei se va face la fiecare două săptămâni de către Ministerul Finanțelor, pentru a ajusta intervenția statului în timp real.

Impactul bugetar estimat de Ministerul Finanțelor se ridică la aproximativ 100 de milioane de lei pe lună, însă suma finală va depinde direct de fluctuațiile prețurilor internaționale la petrol.

Nazare a dat asigurări că impactul financiar va fi compensat și gestionat până la sfârșitul anului, astfel încât România să nu depășească ținta de deficit bugetar asumată.

Proiectul comun reprezintă un compromis politic între social-democrați, care au susținut inițial varianta lui Bogdan Ivan, și liberali, care au promovat propunerea mai extinsă a lui Alexandru Nazare. Textul își continuă acum parcursul legislativ în Parlament.

Inițiativa PSD prevede reducerea TVA pentru carburanți de la 21% la 19%, scăderea accizei la motorina standard, plafonarea adaosului comercial pe întregul lanț și condiționarea exporturilor de motorină de acordul ministerului de resort.

Proiectul lui Nazare declară situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 31 octombrie 2026. Perioada ar putea fi prelungită ulterior de Guvern, pentru intervale de cel mult trei luni, dacă problemele de pe piață continuă.

În această perioadă, adaosul comercial pentru benzină și motorină ar urma să fie plafonat la valoarea medie practicată în 2025, ajustată cu rata inflației.

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