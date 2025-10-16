Conform BBC, începând cu această săptămână, device-urile cu Windows 10 ar putea fi expuse riscurilor de securitate, deoarece actualizările vor înceta, făcându-le mai vulnerabile la atacuri.

Microsoft încurajează utilizatorii să treacă gratuit la Windows 11, dar nu toate calculatoarele vor putea face acest lucru.

Nathan Proctor, director la grupul de consumatori PIRG din SUA, a declarat pentru BBC: „Sfârșitul suportului pentru Windows 10 se conturează a fi un dezastru atât pentru consumatori, cât și pentru mediu”.

Cine este afectat, mai exact?

Windows este cel mai popular sistem de operare pentru calculatoare din lume, fiind utilizat pe peste 1,4 miliarde de device-uri la nivel global, potrivit Microsoft.

Aproximativ 43% dintre acestea foloseau Windows 10 în iulie 2025, conform Statcounter. În Regatul Unit, ghidul pentru consumatori „Which?” estimează că ar putea exista 21 de milioane de persoane care încă utilizează Windows 10.

Un sondaj realizat în septembrie a arătat că aproximativ un sfert dintre acești utilizatori intenționează să continue să îl folosească chiar și după ce suportul oficial Microsoft se încheie.

Ce trebuie să fac dacă încă folosesc Windows 10?

Microsoft oferă utilizatorilor două opțiuni principale: actualizarea la Windows 11 sau înscrierea pentru a primi actualizări de securitate extinse timp de 12 luni.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Acestea pot fi activate în secțiunea „Confidențialitate și securitate” din setări. Proprietarii de PC-uri eligibile pentru Windows 11 pot face upgrade gratuit.

Cu toate acestea, mulți oameni „vor trebui să achiziționeze dispozitive noi, în ciuda faptului că PC-urile lor actuale funcționează perfect”, a mai declarat Proctor pentru BBC.

Dacă nu vrei să faci upgrade imediat sau dacă device-ul tău este prea vechi pentru a rula Windows 11, te poți înscrie într-un program de actualizări care va continua cele mai importante update-uri de securitate până în octombrie 2026.

Acesta se numește Extended Security Updates (ESU) și este gratuit pentru persoanele din Spațiul Economic European.

Ce se schimbă odată cu oprirea suportului pentru Microsoft Windows 10?

De la lansarea sa în 2015, Microsoft a menținut Windows 10 „la zi” cu actualizări software frecvente. Acestea au fost utilizate pentru a ajusta sau adăuga noi funcții, precum și pentru a remedia probleme de securitate și erori.

Compania recomandă utilizatorilor să treacă gratuit la Windows 11, dar unele dispozitive mai vechi nu vor putea rula noul sistem de operare.

De asemenea, Microsoft face mai dificilă utilizarea Windows 11 fără un cont Microsoft.

Care sunt riscurile la care mă supun dacă voi folosi Windows 10 în continuare?

Microsoft va înceta să trimită actualizări și remedieri critice de securitate pentru PC-urile cu Windows 10. Acest lucru poate face device-ul tău mai vulnerabil la amenințări precum viruși sau malware, deoarece nu vei mai primi actualizări cu cele mai recente măsuri de securitate împotriva atacurilor.

În ultimele luni, au avut loc o serie de atacuri cibernetice de mare anvergură asupra unor companii din diverse domenii, de la retaileri la producători de automobile și chiar lanțuri de grădinițe.

De asemenea, este posibil să observi că alte software-uri ar putea pierde din funcționalitate, pe măsură ce dezvoltatorii încetează să le actualizeze cu cele mai recente funcții, în cazul sistemelor de operare mai vechi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE