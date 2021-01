Mihai Budeanu a declarat că i s-au dat doar 5% şanse de supravieţuire, iar doctorul Alexie, care profesează în Las Vegas, a reuşit să-l pună pe picioare, după ce i-a recomandat Ivermectina.

Eu nu pot decât să-i mulţumesc foarte mult doctorului Alexie, pentru că pur şi simplu m-a salvat de la moarte. Mi s-au dat doar 5% şanse de supravieţuire, iar acest medic a reuşit să mă pună pe picioare într-un timp ok. Am ajuns la terapie intensivă, am urmat tot protocolul care se foloseşte în România, mai puţin Ivermectina, pe care mi-a recomandat-o doctorul Alexie şi a spus că trebuie folosită urgent. Mihai Budeanu:

Artistul a spus că tratamentul cu Ivermectină l-a luat după ce a intrat în contact cu medicul Ion Alexie din Las Vegas.

„Ivermectina am luat-o la început, când eu mă simţeam foarte rău şi luând această Ivermectină, starea mea începea să se îmbunătăţească. Am stat tot timpul la pat. După 5-6 zile, am început să-mi revin, să pot să respir normal. Nu am avut efecte secundare, absolut niciunul. Pot să vă spun că sunt în viaţă. Dacă era să se întâmple ceva…”, a mai spus Mihai Budeanu.

Slovacia este prima țară care autorizează Ivermectina pentru tratamentul SARS-CoV-2, însă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a avertizat că toate produsele medicinale veterinare care conțin ivermectină sunt autorizate doar pentru utilizarea la animale, asupra oamenilor putând avea efecte grave.

Citeşte şi:

Cariera de succes a unui om lipit de banii statului de opt ani: fost șef la o mică firmă de instalații termice, astăzi, numărul doi în Nuclearelectrica SA

26.000 de români a ucis COVID-19, prin virus și prin alte boli pe care oamenii nu și le-au mai putut trata din cauza pandemiei

Slovacia este prima țară care autorizează Ivermectina pentru tratamentul SARS-CoV-2

PARTENERI - GSP.RO Gigi Becali a „rupt-o” definitiv cu Anamaria Prodan: «Du-te, bă femeie». Reacția extrem de dură a impresarei

HOROSCOP Zodia Gemeni – perioada, caracteristici, personalitate, compatibilitate

Știrileprotv.ro Viața în țara cu cel mai strict lockdown. Oamenii nu au voie nici să meargă la magazin

Telekomsport Şocul pe care l-a avut o călugăriţă când i-a cerut lui Gigi Becali să facă o donaţie: ”Nici apă nu mi-a dat”

PUBLICITATE Cum sunt ajutați tinerii ieșiți din sistemul instituționalizat să-și construiască propria viață (Publicitate)