Artistul a povestit, de-a lungul vremii, în mai multe interviuri acordate presei, că a fost profund marcat de pierderea părinților săi și, mai apoi, de dispariția prematură a surorii sale, ucisă de o boală incurabilă.

Totuși, lucrul care l-a măcinat cel mai tare pe artistul care a compus o una dintre cele mai frumoase melodii despre copii, a fost că nu a avut el însuți un urmaș, deși, în tinerețe, a fost doar la un pas.

”Un copil responsabilizeaza mama enorm. Nu a fost sa fie sa am un copil. Atunci cand mi-am dorit nu s-a mai putut. Am fost in tinerete cu o fata splendida si a ramas insarcinata. Ea a luat hotararea sa nu se mai intample absolut nimic. Asa ca a facut avort. Eram tanar, aveam in jur de 30 de ani si ea era in clasa a 12-a. Mi-ar fi placut ca ea sa fi lasat copilul”, a marturisit Mihai Constantinescu, in trecut, la o emisiune TV.

Artistul a luat în calcul, într-o vreme, incusiv varianta de a înfia:

„Uite, de exemplu, niște vecini de ai mei, oameni tineri, foarte drăguți amândoi au înfiat un băiat și o fată, frați. Ma uit la ei cu atât drag și îi iubesc atât de mult pentru curajul imens pe care l-au avut pe a face un asemenea gest”, spunea artistul la un moment dat.

Totuși, Mihai Constantinescu nu a făcut acest pas.

Mihai Constantinescu a murit marți seară, la ora 19.00. Artistul fusese internat la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, din luna mai, după ce a suferit un stop cardio-respirator.



