Doar un an și jumătate s-a bucurat Mihail-Andrei Reaboi, din Raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova, de o viață normală. Apoi, ca din senin, o uriașă nenorocire s-a abătut asupra băiețelului, care a schimbat locul de joacă cu saloanele spitalelor unde medicii tot încearcă să găsească antidotul pentru boala care i s-a cuibărit în trup: amiotrofie spinală musculară de tip 2. Maladia genetică, ce l-a țintuit într-un scaun cu rotile, ar putea fi învinsă și, astfel, Mihăiță (3 ani) ar putea merge din nou pe picioarele lui. Pentru ca visul să devină realitate, copilul are nevoie de 2.100.000 de dolari, costurile unui tratament genetic adus din SUA.

Un mers ceva mai greoi, făcut cu pași mici sprijinindu-se de pereți și de obiectele din jur. Dureri din ce în ce mai mari când picioarele copilașului apăsau pe podea în timp ce pășea, pierderea echilibrului și reprize dese de plâns. Așa a început cumplita maladie să-și arate colții pe când Mihăiță avea aproape un an și jumătate. Apoi, boala a avansat rapid și băiatul nu a mai putut să stea în funduleț și nu și-a mai putut ține capul ca orice copilaș de vârsta lui.

Medicii au crezut că este un copilaș mai leneș

Firește, drumul la medic – la un specialist care să le explice ce se întâmplă cu fiul lor -, a fost o urmare firească a deprecierii stării de sănătate a micuțului. Primul doctor care l-a consultat, acolo, în sat, a presupus că băiețelul, care pe atunci era ceva mai plinuț, este doar leneș în mișcări și a pus totul pe seama faptului că Mihăiță se născuse prematur, la 32 de săptămâni. Din nefericire, lucrurile nu stăteau deloc așa, ci erau extrem de grave, fapt pe care bieții părinți aveau să-l afle în urma testelor genetice.

Primele semne ale bolii, la un an și jumătate

„Până la un an și jumătate, băiețelul nostru s-a dezvoltat absolut normal. Se juca, întindea mânuțele, piciorușele, mânca singurel cum putea, vorbea în legea lui… Noi ne-am dat seama că ceva nu e în regulă cu Mihăiță al nostru pe când mititelul avea un an și vreo cinci luni. Atunci am observat că încep să apară probleme la mers, că își pierde echilibrul, că stă mai rău în funduleț și că nu își mai putea ține capul decât sprijinit.

La doctor ne-au spus că este ceva mai leneș, că este plinuț și că din cauza asta merge mai greu. Dar nu a fost așa… Analizele genetice făcute la Chișinău și mai apoi în Rusia ne-au arătat cât de gravă este situația… Mihăiță a fost diagnosticat cu amiotrofie spinală musculară de tip 2, adică nu e bolnav din naștere”, ne-a povestit Natalia Reaboi, 42 de ani, mama lui Mihăiță.

Mihăiță e dependent de cărucior, dar și de alte echipamente medicale

În răstimpul scurs de la aflarea cruntului diagnostic, Mihăiță – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, a devenit dependent de tot felul de echipamente medicale care să-l ajute să reînvețe să meargă. Dar și să-i susțină corpul a cărui musculatură este grav afectată. Copilașul este dependent de scaunul cu rotile, de verticalizator, de hamuri speciale, de orteze, de corset.

Ședințele kineto, masajele, băile calde aflate în programul zilnic al băiețelului, dublate de un tratament experimental pe care îl primește de la specialiștii de la Centrul de Recuperare pentru Copii Dr. Nicolae Robănescu, din Capitală, par să dea ceva rezultate. Dar nu îi pot readuce lui Mihăiță bucuria de păși din nou pe propriile picioare…

Medicii vorbesc despre o terapie genetică, de un vaccin salvator adus din SUA, care poate învinge această maladie care i-a furat copilăria lui Mihăiță și l-a țintuit într-un scaun cu rotile. E vorba de o doză unică, injectabilă, un tratament nou apărut pe piața medicală, care însă costă enorm: peste 2.100.000 de dolari! Bani pe care părinții băiețelului nu îi au.

„Mă rog la Dumnezeu să strângem acei 2.100.000 de dolari, ca Mihăiță să meargă iar!”

„Cu siropul acela primit de la București (n.r. – tratamentul experimental de la «Robănescu») și cu terapia de întreținere și recuperare a musculaturii, Mihăiță pare că se simte mai bine. Așa vedem noi, ca părinți… Dar medicii ne-au spus că mai avem mult de muncă… Acum, Mihăiță se joacă cu fratele lui mai mare, se rostogolește dacă e ajutat, spune poezii scurte, cântă, își folosește mânuțele, dar nu poate să meargă… Mă rog la Dumnezeu ca oamenii să ne fie aproape și să ne ajute să strângem acei 2.100.000 de dolari pentru vaccin… Pentru ca Mihăiță să meargă din nou!”, este apelul mamei lui Mihăiță către toți aceia care i-ar putea ajuta copilașul.

