Șansa lui Mihăiță de a merge din nou este un tratament genetic adus din SUA. Băiețelul bolnav de amiotrofie spinală, imobilizat în scaunul cu rotile, are nevoie de 2.400.000 de dolari

Ultimii doi ani și jumătate au însemnat pentru Mihail-Andrei Reaboi, din Raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova, o luptă cruntă pentru a recâștiga ceea ce o cumplită boală i-a furat: bucuria de a merge. Băiețelul în vârstă de patru ani, care suferă de amiotrofie spinală musculară de tip 2 (SMA), un mic erou care privește copilăria din scaunul cu rotile, are șanse foarte mari să meargă din nou, dar pentru asta trebuie să primească un tratament genetic adus din SUA. Un soi de vaccin, administrat în doză unică și care are însă un preț prohibitiv: peste 2.400.000 de dolari, cu tot cu taxe de transport. Mihăiță (patru ani) are nevoie de ajutorul nostru!

În scaunul cu rotile de la un an și jumătate

Mihăiță avea un an și jumătate când boala a început să muște din trupul copilului care, sub ochii părinților, deprindea tainele mersului. Ca din senin, pașii au devenit ceva mai greoi, mersul împleticit, iar nevoia copilașului de a se sprijini mai mult ca de obicei de obiectele din jur aproape obligatorie. Apoi, au apărut durerile pe care micuțul le îndura atunci când pășea. Starea sănătății băiețelului s-a depreciat rapid, motiv pentru care nu a mai putut să stea în funduleț și nici să-și țină capul ca orice copilaș de vârsta lui.

Boala, confirmată în laboratoarele genetice din Republica Moldova și Rusia

Testele genetice făcute în Republica Moldova și în Rusia au contrazis total părerile primilor specialiști care l-au examinat pe Mihăiță – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România. Băiețelul nu era leneș în mișcări, așa cum s-a crezut, ci suferea de o cumplită maladie: amiotrofie spinală musculară de tip 2 (SMA). O boală care se declanșase peste noapte în trupul unui copil care până atunci nu avusese nici o problemă majoră de sănătate!

Scaunul cu rotile, verticalizatorul, hamurile speciale, ortezele și corsetul, parte a unei vieți chinuite

Din acel moment, viața copilașului s-a schimbat complet. Totul a îmbrăcat formele unui coșmar. Anii care au urmat au însemnat pentru Mihăiță o luptă acerbă în încercarea disperată de a recâștiga ceea ce maladia i-a furat: bucuria de a merge. Sute, poate mii de ore de terapii de tot felul (vojta, kineto, vibro, acvatice), gimnastică medicală sau, pur și simplu, exerciții precum acelea de înviorare au luat locul timpului pe care Mihăiță l-ar fi putut petrece la joacă, în parcuri, cu copiii. Scaunul cu rotile, verticalizatorul, hamurile speciale, ortezele și corsetul au devenit, la rându-le, în acești doi ani și jumătate, parte a unei vieți chinuite pe care băiețelul o trăiește fără putința de a merge.

Recomandări „Au spus că întregul echipaj a fost evacuat. O minciună!” Rudele echipajului dispărut de pe Moskva își strigă disperarea

Mihăiță, în verticalizator, în timpul exercițiilor pe care le face acasă

„Copilașul nostru a reușit să facă progrese mari”

Mihăiță a făcut tot ceea ce i-a stat în putință, a luptat ca un mic erou, iar toate aceste exerciții, dublate de un tratament cu un sirop ce îi este administrat zilnic acasă în baza recomandării specialiștilor de la Centrul de Recuperare pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu”, au reușit să țină boala pe loc. Și să ofere o speranță uriașă că ziua în care băiatul va merge nu este departe.

Recomandări Omerta celor de la Protecţia Copilului. Cum a fost trecut sub tăcere un caz de abuz sexual dintr-un centru de plasament: „Ce să spunem la poliție? Erau zvonuri”

„Cu ajutorul exercițiilor, al terapiilor, cu cel al acelui tratament cu sirop, dar și datorită administrării unei soluții pure de vitamina B12, copilașul nostru a reușit să facă progrese mari. Și stabile. Acum poate să meargă în genunchi și pe mânuțe, adică în patru labe, poate să-și țină capul. Are mai multă forță în picioare. În verticalizator rezistă acum chiar și două ore continuu și mai cere să stea. Muncim enorm pentru asta, în fiecare zi, fie acasă, fie la clinică, la Chișinău”, ne-a povestit Natalia Reaboi, în vârstă de 43 de ani, mama lui Mihăiță.

Însă, toate acestea nu sunt de ajuns pentru ca Mihăiță să pășească iar pe piciorușele lui. Specialiștii spun că un tratament genetic adus din SUA, un soi de vaccin administrat în doză unică, i-ar putea reda copilului viața normală. Dar pentru a primi acel ser, băiatul are nevoie de 2.400.000 de dolari, bani necesari tratamentului salvator. O sumă uriașă pe care părinții lui Mihăiță nu au cum să o strângă fără ajutor.

„Nu-l lăsați tocmai acum, când visul de a merge din nou este mai aproape ca oricând!”

„Noi am făcut tot ce a depins de noi, dar fără ajutorul oamenilor cu suflet, al fundațiilor, nu putem să strângem cei 2.400.000 de dolari necesari tratamentului genetic. Suntem foarte aproape să reușim, mai aproape ca niciodată! Mai avem nevoie de câteva sute de mii de euro. În plus, o clinică din Dubai – unde vrem să ajungem pentru administrarea serului – ne-a făcut o reducere substanțială. De aceea îi rog pe toți oamenii cu suflet să ne fie aproape, să-i fie aproape lui Mihăiță. Nu-l lăsați tocmai acum, când visul de a merge din nou este mai aproape ca oricând!”, este apelul disperat al mamei lui Mihăiță.

Recomandări Titlu onorific acordat de Putin brigăzii ruse acuzate de atrocitățile de la Bucha, pentru „acțiuni exemplare”

Pagina de susținere „Mihăiță învinge SMA” și pușculița fratelui mai mare

În încercarea de a strânge cât mai repede acei bani, părinții lui Mihăiță au lansat pe facebook o pagină de susținere a fiului lor – „Mihăiță învinge SMA”. Acolo se pot dona diverse sume de bani direct în conturile copilului suferind, dar se și pot organiza licitații de bunuri și servicii. Firește, sumele obținute ajung tot la Mihăiță, care are în fratele său, Leonid (opt ani), un sprijin de nădejde.

„Fratele lui, Leonid, strânge bani pentru tratamentul lui Mihăiță. Și-a vândut, la un fel de minitârg, așa cum a văzut că organizăm noi diverse evenimente caritabile, și jucăriile. Ba chiar se oferă, cu puterile lui de copil, să facă diverse activități ușoare pentru a primi ceva bănuți. E ca o joacă, dar tot ce strânge, pune într-o pușculiță pentru fratele lui”, ne-a mai spus mama lui Mihăiță.

Cei care doresc să îl ajute pe Mihăiță o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «MIHĂIȚĂ».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer ori redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

GSP.RO Unde s-a angajat un fost internațional, avea pensia mică. Lucrează 24 de ore, cu 48 libere: „I-am zis că accept orice”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Joe Biden îi intoarce spatele lui Volodimir Zelenski. Mesajul transmis de Casa Albă, în urmă cu puțin timp

Observatornews.ro Agent de pază lovit cu bâte și topoare, într-un club din Botoșani. Bătaia sălbatică din Flămânzi a fost filmată de camere

HOROSCOP Horoscop 19 aprilie 2022. Racii ar fi bine să plece, astăzi, de la o idee bună, un gând bun pe care să-l susțină întreaga zi

Știrileprotv.ro Charley Ottley, despre standul României de la New York: 'Au arătat România ca o rușine totală în fața întregii lumi'

Orangesport.ro Părinţii unui rus de pe Moskva, descoperire sinistră ajunşi la spitalul unde Rusia a anunţat că i-a trimis pe marinari. "Îmi vor şterge mesajul" şi a cerut copierea textului

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană