„Aceste atacuri sunt în mod clar o demonstraţie rusă. Putin își arată impunitatea. Iar asta cere fără nicio îndoială un răspuns din partea lumii”, a denunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Înainte de vizita de la Paris, Zelenski le-a cerut aliaților să exercite presiuni asupra „economiei de război” a Moscovei.

Volodimir urmează să se întâlnească miercuri seara cu omologul său francez Emmanuel Macron, cu o zi înaintea unei reuniuni, la Palatul Élysée, şi prin videoconferinţă a Coaliţiei Voluntarilor, formată din aproximativ 30 de țări, majoritatea europene.

Atacuri asupra infrastructurii civile

Jurnaliştii AFP aflaţi la Kiev au auzit explozii deasupra capitalei şi pocnetul mitralierelor apărării aeriene în timpul acestui atac, care a coincis cu vizita la Kiev a ministrului britanic al apărării John Healey.

În regiunea Cenihiv (nord), 30.000 de persoane au rămas fără curent electric în urma bombardării unor infrastructuri civile.

Patru lucrători feroviari răniți

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, armata rusă a atacat cu 502 drone şi 24 de rachete. „Trei rachete şi 69 de drone de atac au atins 14 locuri, iar fragmente de proiectile doborâte au căzut în alte 14 locuri”, au precizat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Recomandări Cum a reacționat Nicușor Dan, întrebat de prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China

Oficiali regionali din vestul Ucrainei au anunţat că mai multe persoane au fost rănite şi că locuinţe şi infrastructuri civile au fost avariate.

În regiunea Kirovohrad, patru lucrători feroviari au fost răniţi, potrivit companiei ucrainene de căi ferate, care evocă perturbări importante ale circulației trenurilor.

Polonia a ridicat avioane militare de la sol pentru a asigura siguranţa spaţiului său aerian

Potrivit Reuters, aeronave poloneze şi aliate au fost activate, miercuri, pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian al Poloniei în urma atacului lansat de Rusia.

„Federaţia Rusă desfăşoară din nou atacuri asupra unor ţinte aflate pe teritoriul Ucrainei. Pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez, aeronave poloneze şi aliate operează intens în spaţiul nostru aerian, în timp ce apărarea antiaeriană de la sol şi sistemele de recunoaştere radar au ajuns la cel mai înalt nivel de disponibilitate”, a transmis Comandamentul Operațional al Polonei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE