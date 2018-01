Mii de oameni din Delta Dunării nu au energie electrică, căldură şi apă potabilă de trei zile din cauza viscolului

Din cauza viscolului, sute de stâlpi şi cabluri din reţeaua electrică s-au rupt, lăsând în beznă oraşul Sulina şi cel puţin 7 comune, lăsând peste 10.000 de oameni fără energie electrică, căldură şi apă potabilă.

Primarul oraşului Sulina, Nicolae Răduş, a declarat, pentru Mediafax, că a solicitat ajutorul Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos.

”Sunt probleme în continuare. Cei de la AFDJ au refuzat să ne ajute, este ruşinos. Am cerut un remorcher cu care am fi putut da drumul la apă şi căldură pentru populaţie. Directorul AFDJ dorea să ne închirieze nava, dar ne cerea o căruţă de bani, asta deşi este o situaţie de urgenţă. Ruşinos. Acum (n.r. sâmbătă seara) jumătate de oraş are energie electrică şi căldură, jumătate nu are. Cu apa am rezolvat-o, este apă potabilă în tot oraşul. Până mâine sper să o rezolvăm, aşa mi s-a promis, să revenim la normal, să fie curent electric în tot oraşul. Cei de la societatea de electricitate mi-au spus că au 57 de stâlpi căzuţi. Este greu”, a spus Nicolae Răduş.