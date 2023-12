Huge turnout in Belgrade 🇷🇸 this afternoon protesting alleged fraud in the recent national and municipal elections. Particularly in the Belgrade municipal elections there are very serious questions. Their demand is for these elections to be annulled.pic.twitter.com/PhP3WLNcIV — Carl Bildt (@carlbildt) December 30, 2023

Protestatarii care fluturau steaguri sârbeşti şi ţineau un banner pe care scria „Nu acceptăm”, adunaţi în faţa hotelului Moskva, un hotel de referinţă, au aclamat-o pe Marinika Tepic, lideră a alianţei de opoziţie „Serbia împotriva Violenţei”, care se află în greva foamei din 18 decembrie pentru a protesta faţă de rezultatul alegerilor.

This is Belgrade. Vucic’s regime will fall. It’s only a matter of time.pic.twitter.com/ksc3Qf10K5 — Foreign policy (@ForeignpolicyWB) December 30, 2023

„Deja am spus totul”. Tepic a fost transporată la ATI, imediat ce a coborât de pe scenă

Vicepreşedintă a Partidului Libertăţii şi Justiţiei, Marinika Tepic, care provine din comunitatea românească din Serbia, a venit pe scenă sprijinită de doi colegi şi s-a adresat mulţimii la mitingul de lângă fântâna Terazije într-o stare vizibil proastă, dar cu zâmbetul pe buze şi cu lacrimi în ochi.

„Îmi pare rău că nu pot şi nu am prea multe să spun. Dar am spus deja totul, că aceste alegeri trebuie să fie anulate”, a spus Tepic, după care a coborât de pe scenă, cu ajutorul colegilor săi.

Ea a fost transportată imediat la terapie intensivă (ATI), a anunţat Partidul Libertate şi Justiţie, potrivit presei sârbe.

Opoziția acuză puterea de fraudă electorală pe scară largă

Radomir Lazović, unul dintre colegii de alianţă ai Marinikăi Tepic, s-a adresat şi el mulţimii.

„Este extrem de dificil pentru mine să fiu nevoit să vorbesc în faţa Marinikăi, aş prefera ca ea să vă spună tot ce ştie. Ea vă spune toate acestea cu sacrificiul ei. La începutul secolului al XX-lea, femeile au luptat pentru dreptul lor de vot. Astăzi, în secolul XXI, Marinika este în grevă pentru a lupta pentru dreptul la vot atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Femeile sunt eroinele noastre”, a spus Lazović, citat de presa locală.

In #Belgrade, thousands of protesters continue to seek annulment of the results of parliamentary elections



The initiative of ProGlas, which organized the rally, demands that new parliamentary and local elections be held in Serbia within six months. pic.twitter.com/270YTOzahX — NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2023

Partidul Progresist Sârb (SNS), aflat la guvernare, a obţinut 46,72% din voturi la alegerile parlamentare anticipate din 17 decembrie, potrivit rezultatelor preliminare ale comisiei electorale de stat.

„Serbia împotriva Violenţei” s-a clasat pe locul al doilea în alegeri, cu 23,56% din voturi, iar Partidul Socialist din Serbia s-a clasat pe locul al treilea, cu 6,56%.

„Serbia împotriva Violenţei” a acuzat SNS de fraudă electorală pe scară largă, ceea ce autorităţile neagă.

O misiune internaţională de monitorizare care a urmărit scrutinul a declarat că SNS a obţinut un avantaj nedrept prin părtinirea mediatică, influenţa necorespunzătoare a preşedintelui Aleksandar Vucic şi o serie de nereguli la vot, cum ar fi cumpărarea de voturi.

Proteste zilnice până acum

Opoziţia a organizat, începând din 17 decembrie, proteste zilnice contestând rezultatele alegerilor în faţa sediului Comisiei Electorale, atrăgând de cele mai multe ori câteva mii de persoane.

Protestul de sâmbătă a fost susţinut de organizaţii studenţeşti şi de o iniţiativă care reuneşte personalităţi publice, inclusiv intelectuali şi actori proeminenţi, denumită ProGlas.

ProGlas cere organizarea de alegeri în termen de şase luni, după procesul de schimbare fundamentală a condiţiilor electorale.

Mişcarea mai cere anchetarea persoanelor responsabile din administraţiile orăşeneşti şi municipale, din Ministerul de Interne şi din Ministerul Administraţiei de Stat şi Autonomiei Locale care „au abuzat de poziţia lor oficială şi au comis acte ilegale”.

„Alegerile nu au fost corecte”

Jovana Djokovic, o dezvoltatoare de software în vârstă de 29 de ani care a participat sâmbătă la miting, a declarat că a venit la protest împreună cu părinţii ei, care s-au deplasat cu maşina la Belgrad din oraşul central Kraljevo, situat la 177 de kilometri.

„Am venit aici pentru a-mi exprima dezacordul faţă de rezultatul alegerilor. Mă simt responsabilă să fiu aici”, a declarat Djokovic.

„Alegerile nu au fost corecte”, a adăugat ea.

Rezultatele complete ale alegerilor vor fi probabil publicate luna viitoare.

