Students in Belgrade have begun to block the capital in a peaceful demonstration against gross election fraud. Vucic’s Serbia has become a dictatorship. pic.twitter.com/hNCv1meWB5

Planul principalei formaţiuni de opoziţie, coaliţia denumită „Serbia împotriva violenţei” şi care a pierdut alegerile, este de a menţine aceste blocaje până sâmbătă la prânz, când participanţii la protest se vor alătura unei manifestanţii mai ample a opoziţiei organizate de o iniţiativă civică nou creată, ProVot (ProGlas).

Protestatarii au montat vineri, 29 decembrie, o adevărată tabără de corturi şi au închis intersecţia cu strada unde se află sediul Ministerului Administraţiei Publice.

Ei au organizat de asemenea programe muzicale şi proiecţii de filme, au amenajat bucătării şi vor desfăşura în acea tabără dezbateri cu „experţi” despre alegeri şi drepturile alegătorilor.

🇷🇸 🗳️ In the #Serbian capital of #Belgrade, protesters took to the streets on Thursday stating that the recently-concluded local and parliamentary #elections were marred by #fraud.



They aim to impose a 24-hour blockade in the city on Friday.



FRANCE 24 brings you the story ⤵️ pic.twitter.com/7huaursErT