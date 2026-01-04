Mike Pompeo, despre Delcy Rodríguez și viitorul Venezuelei

Mike Pompeo, fost director al Agenției Centrale de Informații (CIA) sub administrația Donald Trump, a atras atenția asupra riscului ca reprezentanții regimului chavist, precum vicepreședinta Delcy Rodríguez care a fost recunoscută între timp de armata din Venezuela în funcția de președinte interimar al țării, să încerce să păstreze influența prin noi figuri politice.

„Știu exact cine este Delcy Rodríguez. Lupul își schimbă părul, dar năravul ba”, a declarat Pompeo, într-un interviu acordat postului Fox News.

În cadrul analizei sale, Pompeo a criticat aspru sprijinul financiar oferit regimului lui Maduro de către puteri internaționale precum Rusia, China și Iran. Conform declarațiilor sale făcute pentru publicația citată, intervenția SUA care a dus la căderea regimului a scos la iveală vulnerabilitatea acestor alianțe internaționale.

Sistemele de apărare rusești, ineficiente în Venezuela

De asemenea, Pompeo a subliniat ineficacitatea sistemelor de apărare aeriană furnizate de Rusia, catalogându-le drept „total ineficiente” în fața tehnologiei americane. Fostul oficial american a criticat și poziția Rusiei și a Chinei cu privire la dreptul internațional.

„Plângerile Moscovei și Beijingului despre dreptul internațional sunt cinice, având în vedere că aceste națiuni sunt, ironic, cele care îl încalcă cel mai des în lume”, a spus Pompeo, adăugând: „Cred că fiecare dictator din lume poate vedea acum că, dacă se bazează pe ruși, cubanezi sau chinezi pentru protecție, se află de partea greșită”.

Rolul armatei în viitorul Venezuelei

De asemenea, el a abordat și subiectul privind rolul armatei în viitorul Venezuelei. În opinia sa, presiunea internă, în special din partea structurilor militare, va fi decisivă. El consideră că după prinderea lui Maduro, liderii militari sunt puși în fața unei alegeri istorice: să sprijine figuri precum Delcy Rodríguez sau să faciliteze o schimbare reală.

Deși neîncrederea în conducerea militară rămâne ridicată, Pompeo consideră că realitatea politică și presiunea internațională vor duce în cele din urmă la eliminarea moștenitorilor chavismului.

„Capturarea lui Maduro este o dovadă că aceste țări (Rusia și China) au pariat pe partea greșită a istoriei”, a concluzionat Pompeo, avertizând comunitatea internațională să rămână vigilentă în privința evoluției politice din Venezuela.

