Incidentul s-a petrecut în provincia Limpopo, în timpul unei expediții de vânătoare la care Asher Watkins, în vârstă de 52 de ani, participa alături de un vânător profesionist și un urmăritor local.

Asher Watkins era proprietarul Watkins Ranch Group din Texas și își făcuse averea din tranzacții imobiliare. Pasionat de vânătoarea de animale sălbatice, el mergea frecvent în safari, iar expediția în care și-a pierdut viața ar fi costat câteva mii de euro.

Saklandığı yerden tüfeğiyle savunmasız hayvanları öldüren, öldürdüğü masum hayvanların cesediyle sırıtarak poz veren, bu sadistçe ve sapıkça hobisi için ülke ülke gezen Amerikalı milyoner Asher Watkins Güney Afrika'da bir bufalo tarafından öldürülmüş. Artık daha fazla masum… pic.twitter.com/z029Omkm19 — can tural (@canturaldeu) August 7, 2025

Pe contul său de Facebook, Watkins publica frecvent fotografii în care poza alături de animale pe care le împușcase, printre care pume, antilope sau zebre. Într-una dintre imagini apare ținând în brațe o puma moartă, specie aflată în pericol în unele regiuni.

„A fost un atac brusc și fără motiv”

Potrivit Coenraad Vermaak Safaris, firma care a organizat excursia, Watkins urmărea un bivol african, cunoscut și sub numele de „bivol de Cap” sau „moartea neagră”, considerat unul dintre cele mai periculoase animale de pe continent.

You mess with a bull, you get the horn.



Thats how American millionaire and big game hunter Asher Watkins met his fate, gored to death by a massive buffalo during a R180,000 hunting safari in the Eastern Cape, organised by Coenraad Vermaak Safaris.



The buffalo, estimated to… pic.twitter.com/ZCbMzwiqgj — Limpopo Current Affairs (@LimpopoCurrent) August 7, 2025

„Asher îl urmărea pe bivol împreună cu un vânător profesionist și cu unul dintre urmăritorii noștri. A fost rănit mortal în urma unui atac brusc și fără motiv al unui bivol nevătămat”, au transmis organizatorii.

Un reporter al publicației britanice Metro scrie că animalul s-a repezit spre Watkins cu o viteză de aproximativ 50 km/h și l-a lovit cu coarnele, provocându-i răni fatale.

Un animal care provoacă decese anual

Safari-ul la bivoli este una dintre cele mai riscante forme de vânătoare. Organizatorii sud-africani avertizează chiar pe site-urile lor că acest animal este responsabil, anual, pentru mai multe decese în rândul vânătorilor.

„Poate să reziste chiar și după ce a fost lovit de gloanțe bine plasate și atacă cu o viteză alarmantă”, se arată în descrierea oficială.

Familia, în stare de șoc

La vânătoare erau prezente și mama, fratele și tatăl vitreg al lui Watkins. Fosta soție, Courtney, a transmis un mesaj emoționant: „Este o realitate care se exprimă cu greu în cuvinte. Avem inimile grele, mai ales pentru Savannah, care își plânge tatăl”.

Fiica sa adolescentă îl însoțise de mică la partidele de vânătoare și apărea adesea alături de el în fotografiile cu trofee.

