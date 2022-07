„Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm bombardarea închisorii din Olenivka şi uciderea prizonierilor de război ucraineni. Aceste crime atroce comise de Rusia impun investigarea şi sancţionarea internaţională. Transmitem condoleanţe familiilor şi susţinere totală pentru Ucraina”, a transmis diplomația română într-un mesaj pe Twitter.

🇷🇴MFA strongly condemns the shelling of #Olenivka correctional facility and the killing of 🇺🇦POWs. These heinous crimes committed by #Russia call for international investigation & sanctioning. Condolences to the families & full support for #Ukraine. @MFA_Ukraine