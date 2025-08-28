Ce melodii au fost selectate

„Documentul a fost trimis în regiuni din Rusia. Școlile sunt libere să decidă dacă utilizează sau nu lucrările recomandate”, a declarat ministerul într-un comunicat.

Melodiile, selectate de un juriu format din personalități culturale, printre care dirijorul Valeri Gherghiev și cântărețul de operă Ildar Abdrazakov, sunt descrise ca lucrări care „promovează patriotismul și valorile spirituale și morale în rândul studenților”.

Lista include 17 cântece din timpul războiului, precum „Vin soldații” și alte 20, precum „Soarele roșu” și „Moscova mea”. Include clasice sovietice, precum „Ziua Victoriei” de David Tuhmanov, și piese contemporane ale cântărețului pop pro-război Shaman, inclusiv „Rusia mea”.

Printre alți artiști care susțin războiul Moscovei în Ucraina și care apar pe listă se numără Oleg Gazmanov, trupa Lyube și deputatul Dumei de Stat Denis Maidanov.

Promovarea educației „patriotice”

Șaman, Gazmanov și Maidanov au vizitat școlile la începutul acestui an, ca parte a unei inițiative parlamentare de a ajuta la întocmirea listei, care va fi introdusă în sălile de clasă începând de luna viitoare, odată cu începerea anului școlar.

Efortul face parte dintr-o campanie guvernamentală mai amplă de promovare a educației „patriotice” și de consolidare a sprijinului pentru invazia Rusiei în Ucraina. Între timp, criticii acuză autoritățile că încearcă să îndoctrineze copiii.

Occidentul prezentat ca agresor în cărțile de istorie

Și manualele de istorie distribuite în școlile rusești în septembrie 2023 glorifică Rusia, omit criticile la adresa lui Stalin și prezintă Occidentul ca agresor. Copiilor li se predă că Ucraina este un „stat nazist” și că invazia Rusiei este justificată – în concordanță cu afirmația lui Putin că este „o chestiune de viață și de moarte, o chestiune a viitorului nostru istoric ca popor”.

Mai mult, elevii ruși din ultimii doi ani de liceu (16-18 ani) vor trebui să înveţe capitolul intitulat „Rusia astăzi. Operaţiunea Militară Specială”, o iniţiativă a preşedintelui Vladimir Putin, mare pasionat în a da lecţii de istorie ruşilor, informează EFE.

În 2021, au apărut imagini cu elevi ruși executând acte militare într-o paradă bizară a școlii primare. Copiii au fost filmați purtând arme false și scandând cântece despre a fi „nemiloși” cu inamicul. Aceste acțiuni ridică întrebări serioase despre impactul pe termen lung al militarizării educației asupra tinerei generații din Rusia.

Recent, peste 80 de copii înarmați, unii având doar 8 ani, au participat la exerciții militare în sudul Rusiei. Tabăra de vară, organizată de veterani de război care au luptat în Ucraina, a avut loc pe malul râului Don. Copiii au fost puși să mânuiască arme reale și să treacă prin antrenamente militare autentice. Conform The U.S. Sun, normalizarea antrenamentului militar pentru copii face parte dintr-un plan mai amplu al lui Putin de a-i convinge pe tineri să se alăture armatei sale.





