Patru companii implicate

Este vorba de:

Lukoil România – care operează cele peste 300 de benzinării Lukoi

– care operează cele peste 300 de benzinării Lukoi Petrotel Lukoil – care deține rafinăria de lângă Ploiești

– care deține rafinăria de lângă Ploiești Lukoil Lubricants East Europe – care comercializează uleiuri pentru mașini

– care comercializează uleiuri pentru mașini Lukoil Overseas Atash B.V – care deține perimetrul Trident în Marea Neagră împreună cu grupul românesc de stat Romgaz.

„Vulnerabilitate strategică”

Ministerul mai precizează că cele patru companii au o prezență semnificativă în România, iar oprirea sau închiderea lor ar perturba piața și ar reprezenta chiar o „vulnerabilitate strategică”.

„În cazul închiderii Petrotel-Lukoil și Lukoil România, piața produselor petroliere din România va pierde aproximativ 23% din cantitatea disponibilă, cantitate care va trebui compensată prin importuri, cu efecte asupra prețului final plătit la pompă”, se arată în nota de fundamentare.

Potrivit documentului, licența americană pentru Lukoil expiră în data de 28 februarie pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil International GmbH și la 29 aprilie pentru activele Lukoil România.

Un anonim pus supraveghetor

Concomitent, statul îl propune pe Ion Bogdan Bugheanu drept supraveghetor.

Nu există CV-uri publice pentru acesta, singura mențiune despre el fiind în 2020, când apărea pe o lista de candidați la Consiliul Local Mioveni din partea ALDE, conform Hotnews.

Între timp, ALDE a fost absorbit de PNL.

Fondul Carlyle urmează să preia Lukoil

Reamintim, în luna ianuarie fondul american Carlyle anunța că va prelua activele internaționale ale Lukoil, tranzacția fiind evaluată la 22 de miliarde de dolari.

Carlyle deține deja în România Black Sea Oil&Gas, care are deja o serie de perimetre în Marea Neagră și deja extrage gaze naturale.

În Italia, grupul a fost implicat în parteneriate pentru gestionarea unor facilități de rafinare importante, precum rafinăria ISAB, preluată tot de la Lukoil. În Belgia și Olanda, fostele benzinării Lukoil, preluate de Carlyle, au fost redenumite GO+.

Un gigant de investiții

Carlyle Group este un manager global de investiții cu sediul în Washington, D.C., Statele Unite ale Americii.

Înființată în anul 1987, compania a crescut constant, ajungând astăzi să gestioneze active în valoare de aproximativ 425 de miliarde de dolari.

Sub presiunea sancțiunilor

Statele Unite au impus sancțiuni internaționale asupra producătorilor de petrol ruși Rosneft și Lukoil din cauza războiului dus de Rusia în Ucraina.

Aceștia nu își mai pot derula activitățile internaționale din cauză că sistemul financiar e obligat să renunțe la afacerile cu ei.

Rosneft nu are activități în România, dar are o rafinărie în Germania. Concomitent, Lukoil are zăcăminte în Irak, dar și benzinării în Finlanda, Turcia și Statele Unite, plus încă o rafinărie în Bulgaria, la Burgas.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE