Grupul rus Lukoil a anunțat joi, 29 ianuarie 2026, că a încheiat un acord pentru vânzarea majorității activelor sale internaționale, în valoare de aproximativ 22 de miliarde de dolari, către fondul american de private equity Carlyle Group. Tranzacția este condiționată de aprobarea autorităților din Statele Unite.

Acordul vizează vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care administrează activele externe ale companiei.

„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor de reglementare necesare, inclusiv permisiunea Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, a declarat Lukoil.

Înțelegerea cu Carlyle nu va include activele Lukoil din Kazahstan, precizează sursa citată.

Decizia vine pe fondul sancțiunilor impuse de SUA în octombrie 2025 asupra Lukoil și a celuilalt mare producător rus de petrol, Rosneft.

Sancțiunile au fost aplicate ca răspuns la lipsa progresului în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, un conflict considerat cel mai sângeros în Europa de la Al Doilea Război Mondial. Ca parte a sancțiunilor, Lukoil a primit termen până la 28 februarie 2026 pentru a-și vinde activele internaționale.

Alte tentative anterioare ale companiei de a-și transfera activele au fost blocate de Trezoreria SUA. Printre acestea s-au numărat încercările de vânzare către grupul comercial elvețian Gunvor, în octombrie 2025, și un schimb de acțiuni cu Xtellus Partners, în decembrie 2025.

Lukoil deține o rețea vastă de peste 5.300 de benzinării în 20 de țări și mai multe rafinării în Europa.

În 2025, producția totală a companiei a atins 13,5 milioane de tone, echivalentul a aproximativ 270.000 de barili pe zi.

În România, Lukoil administrează rafinăria Petrotel și operează o rețea de aproximativ 300 de stații de carburanți.

