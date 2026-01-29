Lukoil vinde activele străine către Carlyle Group pentru 22 de miliarde de dolari

Fondul de investiții Carlyle anunțat că a semnat un acord cu Lukoil pentru achiziționarea portofoliului internațional al companiei ruse, evaluat la aproximativ 22 de miliarde de dolari. Tranzacția, anunțată pe 29 ianuarie 2026, vine pe fondul sancțiunilor impuse de SUA împotriva Lukoil, ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina, potrivit Reuters.

Portofoliul include câmpuri petroliere, rafinării și rețele de benzinării din mai multe țări, inclusiv România, unde Lukoil deține rafinăria Petrotel și aproximativ 300 de stații de carburant.

„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor de reglementare necesare, inclusiv permisiunea Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, au declarat reprezentanții Lukoil.

Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către grupul american

Detalii privind gestionarea brandului benzinăriilor Lukoil nu au fost încă anunțate de Carlyle, tranzacția fiind recentă și aflată în faza finală. Trezoreria SUA a extins termenele până la 28 februarie 2026 pentru anumite aspecte legate de vânzare.

Experții sugerează că un proces de rebranding ar fi necesar și s-ar putea aplica imediat, pe modelul implementat în alte țări în care Lukoil a fost vândut. Carlyle ar putea iniția un proces de rebranding asemănător cu cele din Italia, Belgia sau Olanda.

Carlyle, ca fond de private equity, ar putea opera temporar aceste active sub un management interimar, cu scopul de a le eficientiza și conforma regulilor internaționale. Ulterior, fondul le-ar putea vinde către operatori specializați. Măsuri suplimentare și detalii legate de această tranzacție urmează să fie dezvăluite pe măsură ce procesul avansează.

Modelul de rebranding folosit de Carlyle pentru benzinăriile achiziționate în Olanda, Belgia și Italia

În Belgia și Olanda, fostele stații Lukoil au fost redenumite GO+, iar în Italia, sub numele GOI Energy, după vânzare către alți operatori, potrivit unui articol publicat de Reuters, la începutul acestui an.

Este posibil ca fondul să adopte un nume de brand neutru pentru a reduce asocierile cu Rusia și a evita eventuale controverse geopolitice, mai precizează sursa citată mai sus.

Guvernul român a aprobat amendamentele care permit preluarea activelor Lukoil în decembrie 2025

În România, situația este complicată. Pe 2 decembrie 2025, Guvernul român a aprobat amendamente legale care permit preluarea activelor locale Lukoil, inclusiv benzinăriile.

Trei companii și-au exprimat interesul pentru achiziționarea acestor active, iar intervenția statului ar putea influența dacă Carlyle va gestiona direct activele din România sau va colabora cu un alt cumpărător.

Dacă tranzacția se finalizează inclusiv pentru activele din România, procesul de rebranding va fi esențial pentru respectarea reglementărilor și evitarea riscurilor de imagine.

Cine este Carlyle Group, cumpărătorul Lukoil

Carlyle Group este una dintre cele mai mari firme de investiții din lume, având sediul central în Washington, SUA. Compania a fost înființată în anul 1987 și se ocupă cu gestionarea banilor care vin de la investitori mari, cum ar fi fondurile de pensii sau băncile, pentru a cumpăra și a dezvolta diverse afaceri din întreaga lume.

În prezent, Carlyle administrează active în valoare de aproximativ 425 de miliarde de dolari. Compania are peste 2.000 de angajați și operează în 28 de birouri deschise pe mai multe continente. Activitatea lor este împărțită în trei mari direcții: cumpărarea de companii private, gestionarea creditelor și găsirea de soluții pentru investiții globale.

În România, Carlyle Group este deja prezent prin investiții în sectorul energetic. Cea mai cunoscută afacere a lor de pe plan local, înainte de preluarea benzinăriilor, este compania Black Sea Oil & Gas. Aceasta se ocupă cu extragerea gazelor naturale din Marea Neagră, fiind prima companie care a început producția nouă de gaze în țara noastră după mai bine de 30 de ani.