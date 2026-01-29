Lukoil vinde activele străine către Carlyle Group pentru 22 de miliarde de dolari

Fondul de investiții Carlyle anunțat că a semnat un acord cu Lukoil pentru achiziționarea portofoliului internațional al companiei ruse, evaluat la aproximativ 22 de miliarde de dolari. Tranzacția, anunțată pe 29 ianuarie 2026, vine pe fondul sancțiunilor impuse de SUA împotriva Lukoil, ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina, potrivit Reuters.

Portofoliul include câmpuri petroliere, rafinării și rețele de benzinării din mai multe țări, inclusiv România, unde Lukoil deține rafinăria Petrotel și aproximativ 300 de stații de carburant.

„Acordul semnat nu este exclusiv pentru companie și este supus unor condiții prealabile, cum ar fi obținerea aprobărilor de reglementare necesare, inclusiv permisiunea Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA pentru tranzacția cu Carlyle”, au declarat reprezentanții Lukoil.

Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către grupul american

Detalii privind gestionarea brandului benzinăriilor Lukoil nu au fost încă anunțate de Carlyle, tranzacția fiind recentă și aflată în faza finală. Trezoreria SUA a extins termenele până la 28 februarie 2026 pentru anumite aspecte legate de vânzare.

Experții sugerează că un proces de rebranding ar fi necesar și s-ar putea aplica imediat, pe modelul implementat în alte țări în care Lukoil a fost vândut. Carlyle ar putea iniția un proces de rebranding asemănător cu cele din Italia, Belgia sau Olanda.

Carlyle, ca fond de private equity, ar putea opera temporar aceste active sub un management interimar, cu scopul de a le eficientiza și conforma regulilor internaționale. Ulterior, fondul le-ar putea vinde către operatori specializați. Măsuri suplimentare și detalii legate de această tranzacție urmează să fie dezvăluite pe măsură ce procesul avansează.

Modelul de rebranding folosit de Carlyle pentru benzinăriile achiziționate în Olanda, Belgia și Italia

În Belgia și Olanda, fostele stații Lukoil au fost redenumite GO+, iar în Italia, sub numele GOI Energy, după vânzare către alți operatori, potrivit unui articol publicat de Reuters, la începutul acestui an.

Este posibil ca fondul să adopte un nume de brand neutru pentru a reduce asocierile cu Rusia și a evita eventuale controverse geopolitice, mai precizează sursa citată mai sus.

Guvernul român a aprobat amendamentele care permit preluarea activelor Lukoil în decembrie 2025

În România, situația este complicată. Pe 2 decembrie 2025, Guvernul român a aprobat amendamente legale care permit preluarea activelor locale Lukoil, inclusiv benzinăriile.

Trei companii și-au exprimat interesul pentru achiziționarea acestor active, iar intervenția statului ar putea influența dacă Carlyle va gestiona direct activele din România sau va colabora cu un alt cumpărător.

Dacă tranzacția se finalizează inclusiv pentru activele din România, procesul de rebranding va fi esențial pentru respectarea reglementărilor și evitarea riscurilor de imagine.

Cine este Carlyle Group, cumpărătorul Lukoil

Carlyle Group este una dintre cele mai mari firme de investiții din lume, având sediul central în Washington, SUA. Compania a fost înființată în anul 1987 și se ocupă cu gestionarea banilor care vin de la investitori mari, cum ar fi fondurile de pensii sau băncile, pentru a cumpăra și a dezvolta diverse afaceri din întreaga lume.

În prezent, Carlyle administrează active în valoare de aproximativ 425 de miliarde de dolari. Compania are peste 2.000 de angajați și operează în 28 de birouri deschise pe mai multe continente. Activitatea lor este împărțită în trei mari direcții: cumpărarea de companii private, gestionarea creditelor și găsirea de soluții pentru investiții globale.

În România, Carlyle Group este deja prezent prin investiții în sectorul energetic. Cea mai cunoscută afacere a lor de pe plan local, înainte de preluarea benzinăriilor, este compania Black Sea Oil & Gas. Aceasta se ocupă cu extragerea gazelor naturale din Marea Neagră, fiind prima companie care a început producția nouă de gaze în țara noastră după mai bine de 30 de ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fiica Amaliei Enache, vedetă în devenire. Cum se descurcă la interviuri: „Mai am timp după școală”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Viva.ro
Viorica de la Clejani a făcut anunțul care a înmărmurit pe toată lumea: „Pentru mine, Fulgy nu mai există. Mă lepăd!”. A rupt orice legătură cu fiul ei, dar ce tocmai s-a aflat din familia lor întrece orice imaginație
Ce transformare! Elena Băsescu e iarăși de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut mezina fostului președinte la cel mai important eveniment al familiei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat
Unica.ro
Ce transformare! Elena Băsescu e iarăși de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut mezina fostului președinte la cel mai important eveniment al familiei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
Elle.ro
A treia eliminare la Power Couple Sezonul 3! Ce cuplu a părăsit competiția de la Antena 1: „Avem lacrimi în suflet pentru că nu putem merge mai departe…”
gsp
„Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
GSP.RO
„Dan Capatos m-a oripilat în această dimineață, e absolut inuman ce a făcut!”. Atac devastator: „E abominabil să profiți așa de un om”
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
GSP.RO
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
Parteneri
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Un șofer român s-a ascuns în toaleta benzinăriei, când a văzut polițiștii lângă camioneta lui, oprită pe o autostradă din Austria
Știri România 13:15
Un șofer român s-a ascuns în toaleta benzinăriei, când a văzut polițiștii lângă camioneta lui, oprită pe o autostradă din Austria
Pensia anticipată în 2026. Acte necesare, cum se calculează și procente de diminuare
Știri România 12:04
Pensia anticipată în 2026. Acte necesare, cum se calculează și procente de diminuare
Parteneri
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Adevarul.ro
NATO, aproape de implozie. Orizontul de timp uriaș ca UE să se descurce fără SUA: „E o inflamare tactică pe momentul lansării SAFE”
Gigi Becali, mesaj războinic pentru Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: „Vor sări fulgii din ei! Eu sunt leul leilor, spulber tot!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, mesaj războinic pentru Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova: „Vor sări fulgii din ei! Eu sunt leul leilor, spulber tot!”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Mihalcea, omul-cheie în relansarea arădenilor
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Alexandru Musi: „Părinții băgau și ultimul ban să mă poată duce la antrenamente”
Parteneri
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Au devenit părinți pentru a treia oară! Celebrul cuplu a dezvăluit vestea emoționantă, iar fanii au reacționat imediat
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Bella Santiago și-a anunțat oficial dorința de a reprezenta România la Eurovision 2026. Cum sună melodia pe care o pregătește
Stiri Mondene 14:00
Bella Santiago și-a anunțat oficial dorința de a reprezenta România la Eurovision 2026. Cum sună melodia pe care o pregătește
Fiica Amaliei Enache, vedetă în devenire. Cum se descurcă la interviuri: „Mai am timp după școală”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 14:00
Fiica Amaliei Enache, vedetă în devenire. Cum se descurcă la interviuri: „Mai am timp după școală”
Parteneri
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
TVMania.ro
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
ObservatorNews.ro
Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Parteneri
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
GSP.ro
Nu e glumă! Iubita numărului 9 ATP a câștigat mai mulți bani decât tenismenul la Australian Open
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
GSP.ro
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
Parteneri
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax.ro
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal
KanalD.ro
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal

Politic

Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Politică 12:09
Ilie Bolojan a anunțat că nu va fi niciun premier PSD la rotativă, spune un primar PNL
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare... L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Politică 28 ian.
Crin Antonescu îi răspunde lui Cristian Tudor Popescu: „E într-o stare de tulburare… L-a sprijinit pe Ion Iliescu contra lui Ion Diaconescu”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Fanatik.ro
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani
Spotmedia.ro
General german: Să ne pregătim de război cu Rusia în 2-3 ani