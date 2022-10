Ministerul Justiției, Poliția și Parchetele au cumpărat măști cu falsă protecție de la firma care avea în organigramă un interlop pe un post special, acela de mituitor

Emilian Ionuț Ilie, șeful unei firme care se reprofilase pentru a aduce măști din China, a inventat meseria de mituitor, după cum a relatat Libertatea în primul episod al acestui serial.

Emilian Ionuț Ilie a aranjat cu o firmă paravan, deținută de Sorin Silvestru, ca acesta la rândul lui să angajeze un interpus care să le dea șpagă vameșilor din Portul Constanța.

Mituitorul era un interlop bucureștean, Daniel Neacșu, zis „Dan Cioară”. El trebuia să facă totul pentru ca măștile fake aduse din China să pătrundă pe piața românească.

Urmează discuții surprinse ambiental de procurori și aflate în documentele consultate de Libertatea la Tribunalul București.

Daniel Neacșu, zis „Dan Cioară”, era responsabil ca măștile fake aduse din China să pătrundă pe piața românească

1. Îngrijorați că vameșii au fost prinși în alt dosar DIICOT

La un moment dat, Silviu Silvestru, patronul firmei paravan, se întâlnește cu mituitorul Daniel Neacșu. Ei sunt preocupați de faptul că vameșii mituiți au fost prinși de DIICOT, într-un alt caz.

NEACȘU: Ei dacă se leagă, se leagă de banii care au fost dați, de șpăgile la vameși, dacă se sparge vameșii… de șpăgile care s-au primit.

SILVESTRU: Dacă vameșii au luat cash, crezi că sunt idioți să spună? Doar dacă au fost amprente pe bani, altfel nu o să spună nimeni chestia asta.

NEACȘU: Așa zic și eu, că doar nu or fi tâmpiți.

2. Varianta de rezervă: „Iau cu suspendare și aia e!”

Discuția duce, inevitabil, și spre scenariile pe care cei doi și le fac în cazul, în care vor fi prinși. Discută despre „pârnaie”, cum o numesc ei. Perspectiva a doi ani de închisoare cu suspendare nu li se pare o variantă rea. „Mai stau 2 ani, ca să n-am probleme, să lovesc pe vreunul pe trecerea de pietoni, și cu asta, basta!”.

NEACȘU: Eu am mai fost pe la pârnaie. Cum și tu ai mai fost, că mi-ai zis că ai mai fost…

SILVESTRU: (…) Ă… eu am doar… 24 ore… Am avut NUP (n.r. neînceperea urmăririi penale)

NEACȘU: A, ai rezolvat-o și ai luat NUP.

SILVESTRU: Da, am rezolvat-o.

NEACȘU: Bravo!

SILVESTRU: Dan, eu pot să-mi asum, pentru că știu că, orice s-ar întâmpla, mai mult de suspendare nu pot să-mi iau. Sunt la prima abatere, n-am fapte, am 20 de ani de muncă pe cartea de muncă, deci pe mine n-o să mă condamne nimeni pentru așa ceva.

NEACȘU: Știi unde se duce asta dacă e cu vameșii ăștia, și ei se sparg? Dare și luare de mită!

SILVESTRU: Da, știu, dar chiar și cu chestia asta, am vorbit cu avocați, mi-au zis oamenii: „bă, tu, în cel mai rău caz, riști un 1-2 ani cu suspendare”. Până la urmă, la 40 de ani, că iau 2 ani cu suspendare mă doare în ***, îi iau și cu asta, basta! Oricum, nu mă duc nicăieri, că-i cu suspendare și aia e. Cum am stat închis în casă un an de zile în pandemie, mai stau 2 ani ca să n-am probleme, să lovesc pe vreunul pe trecerea de pietoni, și cu asta, basta!

3. Ilie îl roagă pe „Dan Cioară” să intervină ca să ia NUP pe alt dosar

Pe 17 martie 2021, la o tavernă din centrul Capitalei, patronul SIAT, Ionuț Ilie, îi povestește lui Neacșu că mai are un dosar penal și-l roagă să intervină la nivel înalt, pentru a fi clasat. Afaceristul îi solicită celui angajat ca mituitor să ia legătura cu o persoană care să oprească cercetarea, prin clasare, lăsând să se înțeleagă că e dispus să ofere bani în acest sens.

ILIE: E un dosar de cercetare penală.

NEACȘU: Privind pe cine?

ILIE: Privind pe SIAT în primă fază…

NEACȘU: Pe tine, pe SIAT.

ILIE: Vor s-o ia de la capăt, se pare. Mă duc să vorbesc cu cineva astăzi.

NEACȘU: Păi cine ți-a zis? Că poate mă interesez. Întreb.

ILIE: Dani, eu îți arăt hârtia. (îi arată un document)

NEACȘU: Păi și cine ți-a dat-o?

ILIE: Cine a primit-o! (…) Da nu mi-a dat-o, că decât am făcut poză. N-a putut să-mi dea fata hârtia.

Ilie îi spune lui Neacșu că e vorba de dosarul 1126/P/2021.

ILIE: Să blocăm dosarul, că (expresie obscenă). Ești nebun la cap? Cum adică, să…

NEACȘU: A! Să blocăm dosarul?

ILIE: Nu, NUP! Direct. (expresie obscenă)

Pe 23 martie 2021, Neacșu îl anunță pe Ilie că cineva din anturajul său i-a spus că poate ajunge la ofițerul de poliție din IGPR – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, care are repartizat acel dosar.

Iar o lună mai târziu, Neacșu îi spune lui Ilie că a găsit un polițist care poate să vorbească cu ofițerul care se ocupă de dosarul 1126/P/2021 de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Ilie oferă 2.000 de euro pentru polițistul ce urma să-i facă legătura.

Ce s-a întâmplat cu dosarul pe care încercau să-l blocheze?

Azi, după un an și jumătate de la tentativa de închidere a dosarului, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a precizat, la cererea Libertatea, că dosarul 1126/P/2021 a fost trimis la DNA. În același timp, Direcția Națională Anticorupție a anunțat că nu poate oferi informații publice despre stadiul acestei anchete.

Și nici despre dosarul în care sunt cercetați Neacșu, Ilie și Silvestru, netrimis încă în judecată.

Au vândut peste tot

În timpul pandemiei de COVID, firma lui Ilie, SIAT Consulting Service, a vândut produse sanitare în stânga și dreapta.

168 de cumpărări directe, în 2020-2021, apar pe numele firmei SIAT Consulting Service, toate pe aparatură și consumabile medicale

S-a ajuns inclusiv la Ministerul Justiției, Inspectorate Județene de Poliție, Poliție Locală sau Unități Militare din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Înainte de pandemie, firma, care avea un singur angajat în 2020, se ocupa de consultanță.

Cui a vândut SIAT Consulting în pandemie, prin cumpărări directe:

Ministerul Justiției : Achiziție sterilizatoare documente (lampa UV cu întrerupător) – 560 euro (2 iunie 2020)

: Achiziție sterilizatoare documente (lampa UV cu întrerupător) – 560 euro (2 iunie 2020) Poliția Locală Sector 2 : Viziere protecție – 600 euro (31 martie 2020)

: Viziere protecție – 600 euro (31 martie 2020) Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț : Viziere și măști chirurgicale (antigripă) – 2.800 euro (1 aprilie – 15 mai 2020)

: Viziere și măști chirurgicale (antigripă) – 2.800 euro (1 aprilie – 15 mai 2020) UM 02542 Focșani: mănuși, dezifenctanți, ochelari de protecție, combinezoane – 1.900 euro (26 octombrie – 16 decembrie 2020)

Însă cei de la SIAT nu s-au limitat doar la contracte prin cumpărări directe.

Iar printre cele 41 de licitații câștigate se numără inclusiv una de la Inspectoratul Județean de Poliție Cluj, de 72.000 lei (14.000 euro). Aceasta a fost prezentată inclusiv de presa locală. Ziar de Cluj a scris că măștile vin de la „niște reprofilați” din Capitală.

Primăria Sector 5 a cumpărat consultanță, apoi dezinfectați

Cele mai consistente contracte, prin cumpărări directe, sunt cu Primăria Sectorului 5. Au fost încheiate pe vremea când primari erau Daniel Florea și, ulterior, Cristian Popescu Piedone.

Astfel, în 2019, Amenajare Edilitară și Salubrizare S5, Economat Sector 5 și Administrația Domeniului Public Sector 5 încheiau contracte de „Servicii de consultanță în domeniul securității” pe sume mari, 133.500 lei, 133.500 lei și 132.000 lei. În total, firma a primit, din bani publici, peste 80.000 euro!

Apoi, în pandemie, SIAT s-a întors la Primăria Sector 5, unde a vândut dezinfectanți, măști și șervețele umede, încasând în total 190.600 lei, echivalentul a aproape 40.000 euro.

