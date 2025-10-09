  • Comisarul european pentru mediu și alți 23 de oficiali din 19 țări UE au participat la studiu.
  • PFAS (substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate) sunt folosite în diverse produse de uz casnic și pot crește riscul de cancer și alte boli.
  • Prezența PFAS în sângele oficialilor UE ridică îngrijorări privind expunerea generalizată. Aceste substanțe chimice persistă în mediu și pot avea efecte negative asupra sănătății pe termen lung.

Pentru jumătate din oficiali, contaminarea a depășit niveluri dincolo de care nu se exclude impactul asupra sănătății

O investigație recentă a dezvăluit prezența substanțelor chimice persistente, cunoscute sub numele de PFAS, în sângele înalților oficiali ai Uniunii Europene.

Potrivit raportului publicat de organizația nonprofit ChemSec, „toți cei 24 de politicieni de rang înalt testați”, printre care comisarul UE pentru mediu, suedeza Jessila Rosswall (52 de ani), ministrul danez al mediului, Magnus Heunicke (50 de ani) sau directorul pentru transport, energie, mediu și educație din secretariatul general al Consiliului European, slovacul Peter Javorčík (58 de ani), „s-au dovedit a fi contaminați cu PFAS”.

Între trei și opt substanțe chimice PFAS, din cele 13 testate, au fost detectate în sângele tuturor funcționarilor UE testați.

Toate persoanele testate au un nivel total de expunere la PFAS peste 2 ng/ml, nivel dincolo de care Academiile Naționale din SUA recomandă o monitorizare medicală specifică. 

Pentru jumătate din liderii UE, contaminarea a depășit niveluri dincolo de care nu se poate exclude impactul asupra sănătății (6,9 ​​ng/ml pentru expunerea combinată la PFOA, PFNA, PFHxS și PFOS).

ChemSec a subliniat că „la jumătate dintre participanții la studiu, concentrația de substanțe chimice eterne în sânge a depășit pragul considerat periculos pentru sănătate”.

„Costul uman și economic al inacțiunii în ceea ce privește poluarea cu PFAS este deja uriaș și crește pe zi ce trece. Factorii de decizie trebuie să închidă urgent robinetul, să-i tragă la răspundere pe poluatori și să oprească acest ciclu de daune. Oamenii trebuie să aibă din nou încredere în apa pe care o beau și în alimentele pe care le consumă”, a declarat Patrick ten Brink, secretarul general al Biroului European de Mediu.

Ce sunt PFAS?

PFAS, sau substanțele per- și polifluoroalchilice, sunt cunoscute ca „substanțe chimice veșnice” datorită persistenței lor în mediu.

Acestea se găsesc în diverse produse de uz cotidian, de la ambalaje alimentare și îmbrăcăminte impermeabilă până la hârtie igienică.

Expunerea la PFAS poate crește riscul de cancer, colită ulcerativă, boli tiroidiene, diabet și hipertensiune arterială.

În iulie, cercetătorii americani au raportat concentrații „extrem de ridicate” de PFAS în absorbante și lenjerie intimă reutilizabile pentru menstruație. În aceeași lună, autoritățile franceze au avertizat locuitorii din 11 comune din cantonul Saint-Louis despre contaminarea apei potabile cu PFAS, cauzată de spuma toxică folosită pentru stingerea incendiilor la Aeroportul Basel-Mulhouse-Freiburg.

Descoperirea PFAS în sângele oficialilor UE subliniază urgența abordării acestei probleme de mediu și sănătate publică.

Din partea României, la reuniunea din Danemarca a participat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, 31 de ani. Demnitarul a declarat pentru ziar că nu a făcut testul.

Două trilioane de euro în următorii 20 de ani

Rezultatele studiului ar putea influența viitoarele politici și reglementări privind utilizarea și eliminarea acestor substanțe chimice persistente.

Conform raportului ChemSec, este esențială implementarea unor măsuri pentru reducerea expunerii populației la PFAS și pentru dezvoltarea de alternative mai sigure.

Curățarea contaminării existente ar putea costa UE până la două trilioane de euro în următorii 20 de ani, fără a include costurile suplimentare anuale legate de sănătate, care acoperă 52-84 de miliarde de euro.

„Cu cât așteptăm mai mult, cu atât costurile sunt mai mari”

Uniunea Europeană se află într-un moment critic în ceea ce privește controlul substanțelor chimice periculoase. Pe de o parte, se pregătește să își revizuiască cadrul de reglementare (REACH), iar pe de altă parte, analizează propunerea de „restricție universală privind PFAS” înaintată de 5 state membre .

Rezultatele analizei mele de sânge ilustrează o constatare clară: PFAS afectează întreaga populație. Și dacă, în cazul meu, concentrațiile măsurate sunt sub pragurile de siguranță, simpla lor prezență este o reamintire a nevoii urgente de a reduce utilizarea acestor substanțe în viața noastră de zi cu zi Agnès Pannier-Runacher, ministrul francez pentru tranziția ecologică, biodiversitate, păduri, mare și pescuit

Avem datoria față de cetățenii noștri să acționăm mai rapid și să ne asigurăm că poluatorii sunt trași la răspundere. Cu cât așteptăm mai mult, cu atât costurile sunt mai mari și cu atât riscurile pentru generațiile viitoare sunt mai mari – Jean-Luc Crucke, ministrul belgian al mobilității și climei

„Ca mulți alți cetățeni din Europa, am PFAS în organism, inclusiv unele clasificate drept toxice pentru sănătatea reproductivă. Poluarea cu PFAS este o problemă vitală de sănătate publică. Pentru utilizările industriale, trebuie să trecem cât mai curând la înlocuitori curați și sustenabili și să asigurăm reguli stricte care să controleze poluarea până când se pot găsi alternative” Jessika Roswall, comisar european pentru mediu

Substanțe chimice nocive se găsesc în alimentele, apa și produsele noastre de zi cu zi, dar putem acționa pentru a proteja sănătatea și natura europenilor. De aceea, salut recentul acord provizoriu dintre Parlamentul European, Comisie și Președinția daneză privind standarde mai stricte privind PFAS în apele de suprafață și subterane – Leena Ylä-Mononen, director executiv al Agenției Europene de Mediu.

