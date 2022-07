UPDATE ora 22:03: Jonathan Gullis, despre care se presupune că a fost un loial lui Johnson, și-a demisionat din funcția de secretar privat parlamentar al secretarului din Irlanda de Nord.

NEW: Jonathan Gullis has resigned his role as PPS. pic.twitter.com/OcP4LV92R6 — Richard Price – LDR (@journoontheedge) July 5, 2022

UPDATE ora 21:53: Bim Afolami, vicepreședintele Partidului Conservator și-a anunțat demisia pe care o ocupă în timpul unui interviu la TalkTV.

El a spus: „Nu cred că premierul nu mai are nu doar sprijinul meu, ci partidul și țara. Și din acest motiv cred că ar trebui să demisioneze”. El a ocupat funcția de membru al Parlamentului (MP) pentru circumscripția Hitchin și Harpenden de la alegerile generale din 2017.

Mai mulți miniștri de cabinet vor demisiona și prim-ministrului „i se va arăta ușa”, potrivit deputatului conservator Andrew Bridgen.

Vorbind cu agenția de știri PA, deputatul pentru North West Leicestershire a spus: „Bănuiesc că ei (Rishi Sunak și Sajid Javid) au ajuns în sfârșit unde a ajuns o mare parte a partidului cu săptămâni, dacă nu luni în urmă, că pur și simplu nu putem continua așa. Ce dezamăgire. A fost o dezamăgire.”

„Este clar pentru mine că situaţia nu se va schimba sub leadership-ul dumneavoastră – şi, prin urmare, aţi pierdut încrederea mea”, a transmis Sajid Javid într-un mesaj pe Twitter unde a atașat și scrisoarea de demisie transmisă premierului Boris Johnson.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.



It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp — Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022

La câteva minute distanță și ministrul de finanțe Rishi Sunak și-a anunțat demisia.

Recomandări Sectorul turistic, lovit de taxele propuse de Ministerul Finanțelor de la 1 august. Consultant fiscal: „I-a nenorocit”

„Publicul aşteaptă în mod legitim ca guvernul să se comporte cu seriozitate şi competenţă”, a arătat el în scrisoarea de demisie publicată pe Twitter.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.



I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.



My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1 — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022

Și deputatul Andrew Murrison a anunțat pe Twitter că și-a dat demisia din funcția de trimis comercial.

pic.twitter.com/1jUxgnHbKY — Rt Hon Andrew Murrison MP (@AWMurrison) July 5, 2022

Demisiile a doi dintre cei mai înalți miniștri au venit exact în momentul în care Johnson a recunoscut că a fost o „greșeală” să îl promoveze pe Chris Pincher în februarie – la doi ani după ce i s-a comunicat o plângere împotriva deputatului conservator.

Pincher a demisionat săptămâna trecută din funcția de agent guvernamental, atunci când ziarul Sun a susținut că a agresat doi bărbați.

„Cred că a fost o greșeală și îmi cer scuze pentru asta”, a spus Johnson despre promovarea lui Pincher. „În retrospectivă, a fost un lucru greșit. Vreau să fie absolut clar că nu e loc în acest guvern pentru cineva care este prădător sau care abuzează de poziția sa de putere.”

Premierul Boris Johnson, liderul Partidului Conservator (centru-dreapta), este supus presiunilor pentru a se retrage. El a obţinut cu greu un vot de încredere în Partidul Conservator în iunie, pe fondul criticilor privind organizarea unor petreceri în birouri guvernamentale, în timpul pandemiei, prin încălcarea regulilor antiepidemice.

