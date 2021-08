Carmel Sepuloni încearcă să evite momentul, însă fiul său continuă să fluture morcovul în fața camerei.

Prezentatorul TV a izbucnit imediat în râs, iar transmisiunea directă a fost întreruptă.

„Momentul acela în care ții un interviu live prin Zoom și fiul tău intră în cameră râzând și ținând în mână un morcov deformat, asemănător cu o parte a corpului masculin”, a scris ulterior Carmel Sepuloni pe Twitter.

That moment when youre doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. ???‍♀️ Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, Im laughing about it now but wasnt at the time! ? pic.twitter.com/oUbcpt8tSu