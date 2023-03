Ministrul Budăi a sărbătorit Ziua Femeii la Câmpia Turzii printr-o conferință fără nicio colegă. Șeful de filială: „Doamnele sunt la coafor, pentru evenimentul de după”

În cursul zilei de vineri, ministrul Budăi a vizitat mai multe firme din județul Cluj, între care și o fabrică de saltele. A susținut apoi o conferință la sediul PSD din Câmpia Turzii, în care a repetat de câteva ori că programul PNRR a fost făcut pe genunchi, „a fost scris prost și la secret” și „s-a pus carul înaintea boilor”.

Afișul pentru conferința de presă dinaintea marelui eveniment

Budăi: „N-am organizat eu nici această conferință, nici evenimentul de după”

Întrebat de ce la conferință nu e prezentă nicio femeie și de ce în afișul de promovare a evenimentului nu e nicio colegă din partid, Budăi a spus că nu poate oferi un răspuns: „N-am organizat eu nici această conferință, nici evenimentul de după”, a replicat ministrul.

Conferința PSD de la Câmpia Turzii

Alexandru Cordoș, președintele organizației județene Cluj, a intervenit imediat: „Haideți la eveniment să vedeți câte doamne vor fi acolo!”, a spus Cordoș, dublat de Avram Gal, președintele PSD Câmpia Turzii.

Dacă nu merg la coafor, dacă nu se pregătesc, credeți că vin la conferințe de presă? O să le vedeți acolo, la eveniment, toate aranjate, toate frumoase.

La conferință a fost prezentă o tânără, de la filiala județeană, pe care șeful ei de partid Alexandru Cordoș o solicita din când în când pentru detalii legate de pregătirea întâlnirii cu presa. Tânăra s-a aplecat mereu la nivelul pupitrului pentru a primi indicații.

La finalul conferinței, bărbații din PSD s-au pozat împreună în fața sediului, înainte să plece la evenimentul dedicat colegelor din partid.

Evenimentul pentru Ziua Femeii, la care au participat membrele de partid

„Și ministrului îi place să sune mai târziu”

Acesta a avut loc la o sală de nunți deschisă la câțiva metri de Mechel, combinatul ruină care fusese în trecut motorul economiei locale. Evenimentul s-a desfășurat după tiparul unei nunți, cu meniuri, locuri rezervate la mese și ținutele alese. Cineva din personalul aflat la restaurant a glumit pe seama faptului că se sărbătorește 8 Martie cu două zile mai târziu. „Și ministrului îi place să sune mai târziu”, a spus.

Animatorul angajat să încingă atmosfera a încercat să mobilizeze publicul cu scandări ca la stadion: „Pe-se-de! Pe-se-de! Cei dintre voi care vor vota Partidul Social Democrat, anul viitor, aplauze și gălăgieee!”.

Aplauze pentru Vasile Dîncu și pentru Marius Budăi

Printre oficialitățile care au rostit scurte discursuri au fost invitate și trei femei din cadrul PSD. Pe deputata Ana Loredana Predescu, entertainerul a introdus-o în scenă sec: „Deputataaaa Predescu!” S-a emoționat și n-a făcut economie de cuvinte când a trebuit să-l prezinte pe Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD. „Aplauze pentru domnul profesor universitar, domnul Vasile Dîncuuu, unul dintre cei mai mari politicieni ai țării”.

Și ministrul Budăi a fost prezentat ca un star al politicii. A traversat încet sala, oprindu-se ca să-și ducă mâna în dreptul inimii și să facă reverențe. A vorbit puțin și s-a scuzat că trebuie să plece cât mai repede spre casă, la Botoșani, unde-l așteaptă soția.

„Sărut mâna doamnelor, domnișoarelor. Domnilor, vă salut cu respect. O să fiu foarte scurt, am avut foarte multe acțiuni astăzi. Eu mi-aș fi dorit să am soția aici în sală, s-o invit. De aia, după ce o să vorbesc, o să și plec spre Botoșani. Vă doresc o seară magnifică. Vă doresc, doamnelor, să fiți fericite alături de toți cei pe care-i doriți dumneavoastră”, a spus Budăi.

Evenimentul dedicat doamnelor din PSD de Ziua Femeii

Taurul și toreadorul

A vorbit apoi deputata Ana Loredana Predescu care i-a felicitat pe organizatori pentru „evenimentul de înaltă ținută”. Vasile Dîncu a preluat cuvântul.

„În seara asta ne folosim încă o dată de femei pentru ca să facem noi, bărbații, un eveniment. Așa se întâmplă întotdeauna. De la 1857 încoace s-au schimbat multe lucruri, dar nu s-a schimbat statutul femeii, din păcate. Femeia a rămas în statutul de păzitoare a casei, dar în același timp egală în drepturi atunci când este vorba de obligații mai degrabă”, a spus Dîncu, care le-a făcut apoi celor aproximativ 550 de invitați testul apartenenței politice.

„Cum poți să descoperi dacă ești de stânga sau de dreapta. Când participi la o coridă, dacă ții cu taurul înseamnă că ești de stânga. Dacă ții cu toreadorul, ești de dreapta. Eu, personal, și noi de aici cred că ținem cu taurul în acest capitalism sălbatic”, a încheiat Dîncu.

După discursuri, Budăi și Dîncu s-au pozat cu colegele de filială. „Stați mai aproape de doamne, mai aproape, mai aproape”, s-a glumit.

Evenimentul a continuat cu recitalurile lui Marcel Pavel, Daniela Gyorfi sau Francesco Napoli, iar lumea a dansat până seara târziu.

