„În urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, am instruit Misiunea României la NATO să ceară, împreună cu alţi aliaţi, activarea art. 4 din Tratatul de la Washington”, a transmis ministrul de Externe, într-un mesaj pe Twitter.

Following t/Russian aggression against Ukraine, I instructed t/RO?? Mission to @NATO to ask together w/other Allies t/activation of art. 4 of Washington Treaty – which sets forth a mechanism of consultation among Allies – on t/impact of t/current situation on t/security of Allies