„Eu îmi doresc ca acest conflict să nu izbucnească, și să învingă rațiunea și dialogul, dar văzând solicitările lui Putin, astăzi, când vorbim, este foarte, foarte dificil să cred că se va opri. Știți cum se spune în dramaturgie, dacă în actul I apare o pușcă, până la final cu pușca respectivă se va trage. Nu aș vrea să se tragă”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul a vrut să-i asigure pe toți românii „că granițele noastre sunt sigure” pentru că beneficiem de statutul de țară membră NATO „cu toate garanțiile de securitate”.

Bode a adăugat însă că „un eventual conflict în Ucraina categoric ne va afecta” din punct de vedere economic.

„Să ne uităm doar la două paliere – energie, și așa suntem într-o criză energetică la nivel european, și sancțiunile despre care vorbesc Aliații, despre care vorbește Comisia, vor fi dintre cele mai dure”, a spus ministrul.

În plus, România ar putea fi afectată și de un flux „necontrolat” de migranți din Ucraina, motiv pentru care se iau în calcul montarea într-un timp scurt a unor tabere pentru refugiați.

„Chiar astăzi (n.r. duminică) am terminat planul de acțiune privind managementul unui flux masiv de refugiați pe teritoriul României. Am luat în lucru mai multe ipoteze. Am analizat în etape cum intervenim, în primul rând, în județele din nord, respectiv din est, Maramureș, Suceava, Botoșani, Iași, Tulcea”, a dezvăluit Lucian Bode.

„Suntem în acest moment în analiză să vedem câte tabere pentru refugiați putem să montăm într-un timp relativ scurt, vorbesc de ore, maxim 10, 12, 24 de ore. Analizăm toate capacitățile de cazare existente pe județele de graniță, dar în același timp discutăm în etapa a doua de județele din vecinătatea județelor de graniță și în etapa a treia de toată țara”, a afirmat Lucian Bode.

Și ministrul apărării naţionale, Vasile Dîncu, a anunţat, la sfârșitul lunii ianuarie, că autorităţile se pregătesc pentru un val de refugiaţi ucraineni.

Președintele SUA, Joe Biden, i-a informat pe aliați, inclusiv pe președintele Klaus Iohannis, că Vladimir Putin e decis să invadeze Ucraina, iar un atac e posibil chiar în câteva zile. De asemenea, săptămânalul german Der Spiegel a scris, citând surse din contraspionajul american, că atacul ar putea fi declanșat miercuri, 16 februarie.

Oficiali americani de rang înalt au declarat duminică faptul că nu pot preciza o zi exactă pentru o eventuală invazie, dar „un atac al Rusiei este posibil în orice zi”.



