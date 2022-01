„Haideţi să nu creăm probleme, pentru că fără cadru legal, dacă nu plăteşti factura, vor fi penalităţi, iar după penalităţi ţi se taie curentul. Nu l-am auzit pe domnul Popescu dar, dacă a spus aşa ceva, sper să vină să corecteze. Nu se poate să nu plăteşti factura. Aşa ceva nu se poate face”, a afirmat Florin Cîţu.

El a subliniat că facturile trebuiesc plătite întrucât pentru că altfel românii „nu vor mai plăti taxe şi e complicat”.

„Eu zic să respectăm legea. Guvernul are datoria să găsească, dacă sunt facturi greşite, iar prin instituţiile statului să meargă şi să-i sancţioneze pe cei care au greşit”, a completat Florin Cîţu.

Declarația vine după ce marți seară, la Antena 3, ministrul a spus că dacă ar fi în locul persoanelor care primesc facturi la energie și gaze cu mult mai mari comparativ cu cele de până acum nu le-ar plăti. „Dar nu pot să le spun eu oamenilor ce să facă”, a adăugat Virgil Popescu. „Eu nu le-aș plăti, însă. Dacă le-aș considera greșite nu le-aș plăti”.

Miecuri, la finalul ședinței de guvern, ministrul energiei a precizat că persoanele care primesc facturi fără compensarea prețului la energie trebuie să reclame acest lucru prima dată furnizorului, iar dacă problema nu se rezolvă, trebuie să se adreseze Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.

„Nu pot să spun nimănui ce să facă. Vă spun doar ce am făcut eu, pentru că eu cred că am avut dreptate, pentru că acele lucruri care mi s-au întâmplat mie au fost făcute de furnizori în afara legii. Departe de mine gândul de a spune cuiva ce să facă sau să nu plătească o factură. Eu nu am plătit pentru că s-a rezolvat într-un timp rezonabil”, a declarat Virgil Popescu.

Între timp, este așteptată încheierea controalelor pe care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) le face la furnizori, astfel încât să poată vedea câți furnizori au aplicat în facturi plafonarea și compensarea conform legii.

Citeşte şi:

Curtea de Apel Cluj: „Permanentizarea stării de alertă contravine Constituției”. De ce nu sunt consecințe

Stoltenberg, după negocierile NATO-Rusia: „Există un risc real pentru un nou conflict armat în Europa”

Incidente în Bulgaria, la un protest antirestricții. Manifestanții au vrut să intre în Parlament, unde ușile au fost baricadate cu mese

PARTENERI - GSP.RO Prim-ministrul Serbiei, lovitură dură pentru Djokovic. Mesajul transmis de Ana Brnabic

Playtech.ro BOMBĂ! Ce se întâmplă cu Liviu Dragnea, la o lună de la despărțirea de Irina Tănase. Informații de ultimă oră

Observatornews.ro Un bărbat din Gorj a vrut să se sinucidă după ce a văzut cât a venit factura la curent: "Am zis decât așa..."

HOROSCOP Horoscop 12 ianuarie 2022. Vărsătorii încearcă să scrie o poveste a vieții lor, dar sunt tentați să preia prea multe din trecut

Știrileprotv.ro Descoperirea făcută de gropari la deshumarea unui soldat mort de 7 ani. „Ne-am mirat toți când am deschis sicriul”

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și beneficii ai