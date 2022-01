„Am fost de două ori în astfel de situații. Prima dată am reclamat furnizorului, cred că în urmă cu trei ani, nu s-a întâmplat absolut nimic, furnizorul m-a ignorat complet. Am reclamat la ANRE, după reclamație s-a rezolvat situația. A doua oară, același lucru, am reclamat furnizorului și s-a rezolvat de la furnizor. Vă spun ce fac eu. Nu pot să spun nimănui ce să facă. Vă spun doar ce am făcut eu, pentru că eu cred că am avut dreptate, pentru că acele lucruri care mi s-au întâmplat mie au fost făcute de furnizori în afara legii. Departe de mine gândul de a spune cuiva ce să facă sau să nu plătească o factură. Eu nu am plătit pentru că s-a rezolvat într-un timp rezonabil”, a declarat Virgil Popescu.

Ministrul spune că există o procedură pentru cazurile în care clienții primesc facturi eronate.

„Oamenii trebuie să știe că ANRE are un call center foarte mare, poate prelua foarte multe apeluri. Ne-a comunicat că a intrat de astăzi într-un control către marii furnizori.

Procedura există: reclamație la furnizor, furnizorul are posiblitatea să returneze banii în cinci zile dacă suma este peste 100 de lei, dacă este sub 100 de lei se scade din factura următoare. Dacă furnizorul nu face acest lucru, reclamația se duce la ANRE și rezolvă ANRE. Virgil Popescu:

„Lupta cu furnizorii de multe ori este inegală. De multe ori își bat joc de oameni. Și eu am fost, la rândul meu… nu eram ministru, eram parlamentar și nu am fost băgat în seamă de furnizori”, a adăugat ministrul energiei.

Întrebat dacă consideră că ar fi trebuit să fie băgat băgat în seamă pentru că era parlamentar, Popescu a răspuns: „Nu. V-am spus că nu eram un om simplu, eram parlamentar și, cu toate acestea, nu m-au băgat în seamă. Dacă pe mine nu m-au băgat în seamă, gândiți-vă la un om de rând, la un bătrân dintr-un sat”.

Precizările vin în contextul în care ministrul a declarat marți că „furnizorii care nu au emis facturile compensate vor fi obligați să le refacă și să nu perceapă penalități pentru oamenii care nu le-au plătit în termen, pentru că vina de a nu face facturile așa cum trebuie este exclusiv a furnizorilor”.

Între timp, este așteptată încheierea controalelor pe care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) le face la furnizori, astfel încât să poată vedea câți furnizori au aplicat în facturi plafonarea și compensarea conform legii.

„Din datele pe care le am până acum, un singur mare furnizor a fost pregătit şi a emis facturile aşa cum trebuie, cum scrie în lege”, a mai precizat Virgil Popescu, marți, într-o conferință de presă.

