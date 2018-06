Tudorel Toader a precizat că ordinea de zi a ședinței de joi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii a fost suplimentată fără ca membrii plenului să fi primit materialele în prealabil, pentru a putea astfel să existe o analiză, de aceea a propus CSM, care a acceptat, ca o astfel de discuție să aibă loc într-o ședință ulterioară, care să fie convocată în cel mai scurt timp.

”Eu am opinat că cele două probleme sunt cele mai importante, dar au fost adăugate pe ordinea de zi suplimentară. Ele trebuie analizate, dezbătute, pentru că este o problemă de delimitare a puterilor statului. Trebuie să vedem ca să discutăm de echilibrul celor trei puteri, pentru a nu discuta doar dintr-o perspectivă. Există o tentație a puterilor de a se extinde, uitați-vă la conflictele juridice de natură constituțională care se discută de către Curtea Constituțională”, a spus ministrul Justiției, la plecarea de la CSM.

Precizările au fost făcute după ce președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, a anunţat, în plenul CSM, că va sesiza Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi Inspecţia Judiciară, în urma afirmaţiilor privind vizitele pe care ea le-ar fi făcut la vile ale Serviciului Român de Informaţii.

“Am intrat şi eu în posesia unei sesizări prin care dumneavoastră sunteţi invitaţi să mă întrebaţi dacă am încălcat sau nu dispoziţiile articolului 5 şi articolului 7 din Legea 303/2004 şi sunteţi sesizaţi de faptul că este de notorietate în lumea magistraţilor că sunt o frecventă vizitatoare a caselor de protocol. Nu ştiu ce veţi face, dacă o veţi pune pe ordinea de zi, nu ştiu dacă veţi da curs acestei cereri, care în condiţii normale ar trebui ignorată. Dar tocmai pentru că nu trăim într-o societate normală, tocmai pentru că asistăm la o manipulare îngrozitoare, generală, care nu are drept scop decât periclitarea, în cele din urmă, a actului de justiţie, vreau să vă informez cu privire la faptul că voi sesiza personal, în cursul zilei de astăzi, Consiliul Superior de Apărare a Ţării şi, de asemenea, voi sesiza Inspecţia Judiciară. Cred că este momentul să terminăm cu aceste afirmaţii defăimătoare, lipsite de orice suport legal, iar cei care le fac să suporte consecinţele”, a spus Cristina Tarcea.

Președintele ICCJ a adăugat că astfel de afirmații ar putea afecta imaginea judecătorilor care urmează să pronunţe soluţii în dosare importante.

“Eu am subliniat faptul că, într-o societate normală, cine face o afirmaţie trebuie să o demonstreze. Dar noi nu suntem într-o societate normală, suntem într-o societate caracterizată printr-o paranoia generală, suntem într-o societate în care orice slăbiciune, reală sau nereală, se speculează pentru a se aduce umbre asupra actului de justiţie. (…) Puţin îmi pasă de imaginea mea, dar îmi pasă de imaginea mea atunci când această imagine se răsfrânge asupra imaginii Înaltei Curţi şi asupra imaginii judecătorilor care trebuie să pronunţe în această perioadă nişte soluţii, şi grele”, a precizat Cristina Tarcea.

Șefa ICCJ a reacționat după ce Romanian Community Coalition a anunțat că a adresat CSM o cerere de clarificare a împrejurărilor și scopului prin care magistratul ar fi frecventat vilele de protocol ale SRI.

“Vreau să fac o mărturisire publică și să recunosc faptul că în ultima perioada am început să am o pasiune extrem de ciudată pentru case de protocol. Dintr-o publicație de o anumită orientare politică am aflat că tocmai am primit mită de la Guvernul PSD o casă de la RAAPPS, iar de la o altă publicație, de o altă orientare politică, am aflat că sunt obișnuită tot a caselor de protocol ale SRI. Nu îmi trece prin cap să mă mut într-o casă de protocol și nici să fac vreo vizită. Am dezvoltat doar relații interinstituționale cu toate instituțiile. Și cu Parchetul General, și cu SRI”, a mai spus Cristina Tarcea, la CSM.