De Valentina Postelnicu,

Știu că doamna Pintea are o afecțiune autoimună și trebuie să avem grijă cu toți pacienții din România, mai ales în acest context când sunt fragilizați. Nu am văzut imaginile de ieri seară, dar din sursele dvs trebuie să fim mai atenți. Nu am văzut imaginile. Este regretabil să încătușăm un bolnav.

Victor Costache, ministrul Sănătății: