În noaptea de Revelion, în Valea Soarelui din Bucegi, unde sunt pârtiile din Sinaia, temperaturile au coborât la minus 25 de grade. Din cauza frigului, în prima zi a anului, utilajele de bătut zăpada nu au pornit decât după ce au fost conectate la generator.

„- 25 de grade azi-noapte în Valea Soarelui. Utilajele de bătut zăpada nu au putut porni, decât după ce au fost conectate la generator. Toate țevile și vanele înghețate. Rezervoarele de apă, la fel. Circuite de pe stâlpi, la fel. În fine, cu două picioare stângi am deschis. Se schiază acum pe toate pârtiile anunțate ca fiind deschise”, au anunţat administratorii domeniului schiabil.

Gondola Sinaia a pornit, în prima zi a lui 2026, cu întârziere de o oră. „Nu e o scuză, e o realitate. Sunt instalaţii, cu zeci de senzori care îngheaţă, pişcă, module care se ard, circuite care se împiedică. Ne pare rău că s-a întâmplat tocmai azi şi ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, au adăugat administratorii pârtiilor.

Aceştia au precizat că, din cauza ţevilor care au îngheţat, au existat probleme și cu funcţionarea grupurilor sanitare de pe munte, din zona domeniului schiabil. Mai precis, deşi peste noapte au fost lăsate aeroterme să funcţioneze, apa a îngheţat.

„În altă ordine de idei, încă o dată, scuze pentru disconfortul creat în prima zi din an. Un an mai bun, infinit mai bun decât dimineaţa asta!”, au mai transmis administratorii domeniului schiabil al staţiunii, anunţând prelungirea cu jumătate de oră a funcţionării instalaţiilor de transport pe cablu.

