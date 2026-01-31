Planuri ambițioase pentru „Disneyland-ul Transilvaniei”

Ideea aparține omului de afaceri Lénárd András. Proiectul, anunțat în vara anului 2025, a generat dezbateri aprinse, atât din cauza utilizării numelui Dracula în această zonă, dar și pentru că un proiect mult mai amplu, DraculaLand, este planificat în apropierea Bucureștiului, ceea ce ar putea schimba echilibrul pe piața de divertisment, potrivit publicației Transtelex.

Proiectul din Miercurea Ciuc ar urma să aducă beneficii economice semnificative: crearea de locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii și atragerea de turiști pe tot parcursul anului.

După anunțul din iunie 2025, detalii despre proiectul Dracula Park au fost dezvăluite la sfârșitul lunii decembrie. Investitorii au lansat un clip video care prezintă design-ul parcului, ce include zone tematice inspirate de cultura transilvăneană, cum ar fi sate săsești, secuiești și românești, precum și atracții legate de legenda lui Dracula și de motive istorice din Evul Mediu.

Potrivit Tófalvi Margit, responsabilul cu PR-ul proiectului, fiecare atracție va fi decorată cu detalii personalizate, inspirate din diferite culturi și epoci istorice.

Planurile pentru Dracula Park sunt în plină desfășurare, iar autoritățile locale din Miercurea Ciuc colaborează cu investitorii pentru a dezvolta infrastructura necesară, inclusiv parcări și drumuri suplimentare.

Proiectul urmează să obțină autorizațiile necesare în următoarele luni, fiind considerat drept un „Disneyland al Transilvaniei”, iar deschiderea este prevăzută pentru anul 2027.

Cine este omul de afaceri Lénárd András?

Doar că trecutul controversat al lui Lénárd András generează scepticism în privința succesului proiectului. Acesta este un personaj bine cunoscut în regiune, mai ales în urma controverselor generate de brandul de bere „Csíki Sör”.

Acesta a devenit celebru și pentru campaniile de marketing neconvenționale, care au inclus reclame de promovare a berii pe site-uri pentru adulți și produse „excentrice” precum conserve de excremente de urs. Lansat inițial în 2021 de fabrica de bere Csíki Sör ca o glumă sau suvenir, produsul „Urme de urs” a fost promovat ca fiind „100% autentic secuiesc”, fără conservanți și vegan. Totodată, pe eticheta produsului se specifică că acesta nu este destinat consumului uman.

În 2024, Lénárd András a fost nevoit să-și vândă 50% din acțiunile pe care le avea în compania prin care controla fabrica de bere Csíki Sör de la Sânsimion, din județul Harghita, către alți investitori, după ce s-a dovedit că firma genera pierderi. Pe lângă problemele din afaceri, Lénárd a fost implicat și în controverse personale, precum retragerea pașaportului diplomatic de către Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei, în 2024. Acesta a fost prins conducând cu viteză excesivă și a încercat să folosească pașaportul diplomatic pentru a obține imunitate în România în urma unei abateri rutiere.

Cu toate acestea, Lénárd pare hotărât acum să își recâștige statutul de antreprenor de succes prin acest nou proiect ambițios.

DraculaLand versus Dracula Park

În timp ce proiectul lui Lénárd este estimat la 56 de milioane de euro și se va întinde pe aproximativ 30 de hectare, un alt proiect uriaș, DraculaLand, se conturează în apropierea Bucureștiului. Cu un buget impresionant de un miliard de euro, DraculaLand va include șase zone tematice, peste 40 de atracții mari, hoteluri cu 1.200 de camere, un aquapark și un centru pentru start-up-uri tehnologice.

Peste 5.000 de locuri de muncă ar urma să fie create, iar deschiderea este planificată pentru 2027, similar cu data preconizată pentru finalizarea Drakula Park.

Se estimează că DraculaLand va atrage aproximativ trei milioane de vizitatori anual.

„DraculaLand reunește tot ce am învățat în real estate: disciplină, rigoare, viziune și capacitatea de a păstra împreună echipe complexe, cu specializări foarte diferite. Dar, mai important, adaugă o poveste care dă sens fiecărui metru pătrat construit. Pentru mine, DraculaLand este un proiect național – un simbol că România poate și trebuie să construiască repere, nu doar clădiri sau proiecte imobiliare simple”, a spus Dragoș Dobrescu, fondatorul DraculaLand.

Proiectul a fost dezvoltat, în fazele de concept și master plan, alături de o echipă internațională de experți în arhitectură, inginerie, finanțe și inovație.

„Dracula Outlet Mall a fost conceput ca un catalizator social, activ pe tot parcursul zilei: un loc nu doar pentru cumpărături, ci pentru a trăi, a te întâlni și a împărtăși experiențe. De la început, a fost clar că nu este doar un proiect imobiliar, ci o declarație culturală: un loc în care arhitectura, tehnologia, creativitatea și stilul de viață se îmbină într-un mod rar întâlnit în Europa”, a adăugat Gino Garbellini, partener fondator Piuarch Milano.