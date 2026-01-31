O viață începută în lagăr la Bergen-Belsen

Ajunsă acum la vârsta de 81 de ani, Ilana își împărtășește pentru prima dată povestea tulburătoare, subliniind importanța păstrării memoriei acelor vremuri, potrivit The Independent. Lola Kantorowicz, mama ei, a reușit să-și ascundă sarcina în ultimele luni ale celui de-al Doilea Război Mondial, un lucru posibil din cauza condițiilor extreme de foamete din lagăr, care ascundeau semnele evidente ale sarcinii.

În ciuda împrejurărilor cumplite, Ilana s-a născut pe 19 martie 1945, într-o perioadă de haos generalizat în Bergen-Belsen, când trupele rusești avansau, iar conducerea nazistă era în colaps.

„Dacă ar fi descoperit că era însărcinată, ar fi ucis-o”, a declarat Ilana despre mama sa.

Povestea femeii își are începuturile în Tomaszow Ghetto din Polonia, unde părinții săi, Lola Rosenblum și Hersz (Zvi) Abraham Kantorowicz, s-au cunoscut ca adolescenți. În ciuda condițiilor de muncă forțată și a pierderii membrilor familiilor lor, cei doi au reușit să mențină o relație în secret, chiar și după ce au fost mutați în mai multe lagăre de muncă.

În 1944, cuplul a fost separat. Hersz a murit într-un marș al morții cu doar câteva zile înainte de sfârșitul războiului. Între timp, Lola a trecut prin Auschwitz și lagărul de muncă Hindenburg, fiind apoi forțată să participe la un marș al morții până la Bergen-Belsen, în timp ce era însărcinată.

Copilul speranței în vremuri întunecate

Condițiile din Bergen-Belsen în martie 1945 erau „de neimaginat”. „Erau munți de cadavre. Erau zeci de mii de oameni bolnavi, aproape fără hrană”, a explicat Sima Velkovich, arhivar la Yad Vashem, care a studiat povestea Ilanei.

Cu toate acestea, cumva, Lola a reușit să aducă pe lume o fetiță sănătoasă. După eliberarea lagărului de către trupele britanice, Ilana și mama ei au stat încă două ani într-un lagăr pentru persoane strămutate, înainte de a se muta în Israel, unde locuiau părinții tatălui său.

După război, Ilana a devenit „copilul tuturor” în lagărul de refugiați, fiind o rază de speranță pentru supraviețuitorii care își pierduseră familiile.

„De fapt, eram copilul tuturor, pentru că pentru ei eram un semn de viață”, a spus ea. Femeile din lagăr au avut grijă de micuța Ilana, iar fotografiile din acea perioadă o arată înconjurată de zâmbete și afecțiune.

„Prietenele mamei mele spuneau că sunt un «sâmbure nou»”, a adăugat ea. Deși au fost documentați peste 2.000 de copii născuți în lagărul de refugiați Bergen-Belsen între 1945 și 1950, Ilana nu cunoaște alți copii care să fi supraviețuit nașterii în lagărul de concentrare înainte de eliberare.

Documentele privind nașterea sa, inclusiv ora exactă, sunt păstrate acum la Yad Vashem, muzeul și centrul de cercetare al Holocaustului din Israel.

Mai puțin de 200.000 de supraviețuitori ai Holocaustului mai sunt în viață la nivel mondial

În prezent, mai există mai puțin de 200.000 de supraviețuitori ai Holocaustului în viață, dintre care jumătate locuiesc în Israel. În 2025, aproape 25.000 de supraviețuitori au murit. Cu o vârstă medie de 87 de ani, majoritatea supraviețuitorilor erau copii în timpul Holocaustului, iar Ilana Kantorowicz Shalem este una dintre cele mai tinere supraviețuitoare.

„Situația prin care a trecut mama mea a fost una foarte neobișnuită. Ea spunea că, dacă ar fi știut că tatăl meu a fost ucis, nu ar fi luptat atât de mult pentru a supraviețui. Voia ca el să mă cunoască”, își amintește Ilana, care are la rândul său două fiice.

Mama ei a murit în 1991, la vârsta de 71 de ani, fără a se recăsători sau a mai avea alți copii.

