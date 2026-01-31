Cu buna dispoziție care o caracterizează și într-o ținută roșie, Andreea Bălan a fost invitata lui Cătălin Măruță la „Sosurile picante”. Emisiunea a adus în prim-plan nu doar reacțiile artistei la gusturile incendiare, ci și răspunsuri directe la întrebări delicate despre colegi de breaslă, conflicte din trecut și momente tensionate din showbiz.

Fără să evite subiectele sensibile, Andreea Bălan a răspuns rapid, asumat și extrem de sincer.

Întrebare: Numește vedeta din România pe care ai evita-o la o petrecere și de ce!

Andreea Bălan: Alina Pușcaș! Odată ce am fost o mare familie, a vorbit urât de mine apoi.

-Cine din industria muzicală crezi că te-a subestimat cel mai mult la un moment dat?

-Elena Cârstea. M-a aruncat în piscină acum 20 de ani.

-Ce are Ilona Brezoianu în plus față de tine? Dacă ar fi să dai un singur motiv real pentru care Ilona e acolo și tu nu mai ești, care ar fi?

-Ea are actoria! E actriță! Problema a fost cu producătoarea! Eu nu m-am mai înțeles cu acea producătoare! Ceilalți sunt victime colaterale! Ilona nu are nicio treabă! Deși eu sunt de părere că dacă aduci pe cineva în juriu să fie brand!

-Pe cine ai numi „cea mai toxică vedetă” din showbizul românesc?

-Raluca Bădulescu și Iulia Albu, prietenele mele, că ele nu s-au gândit la alte persoane când au vorbit de ele. M-au tot criticat, nu au fost atente dacă am evoluat, nu și-au adaptat narativa.

-Dacă ai putea să retragi un nume din industria muzicală românească, cine ar fi și de ce?

-Silvia Dumitrescu, e prietenă cu Elena Cârstea. Acu’, na, ce vrei să zic?

-Spune numele autorului/autoarei celei mai „dureroase trădări” pe care ai simțit-o în industria divertismentului!

-Nu există, am fost trădată doar în viața personală.

-Într-un mod sincer, cui ai dori să îi ceri public scuze și de ce?

-Cristi Iacob! Lui vreau!

-Spune sincer: cine a muncit mai mult pentru succesul Andre: Andreea Bălan sau Andreea Antonescu?

-Andreea Bălan! Normal că m-am ales pe mine! Mă aleg pe mine în orice situație!

