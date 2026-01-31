„Nu le acordă mandat și susținere politică să facă reformă”

Deși termenul pe care și l-a asumat public a fost finalul lunii ianuarie, premierul va rămâne ministru al Educației interimar. La mijloc ar fi vorba despre refuzul pe care l-a primiit Ilie Bolojan din partea mai multor rectori și intelectuali cărora le-a propus conducerea Ministerului, în Guvernul său.

„Este un portofoliu suicidar pentru cine-l va lua, pentru că [premierul] nu le acordă mandat și susținere politică să facă reformă; ca să faci reformă înseamnă să dai afară întâi din Minister secretarii de stat și secretarii generali care mențin influența baronilor universitari. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru Coaliție? Cine vine, vine doar ca să aplice planul lui de tăieri cu 10% în universitar. Probabil doar cineva ahtiat să-și treacă în CV funcția de ministru va accepta”, susține o o sursă din conducerea PNL.

Potrivit surselor Edupedu.ro, se pare că singurul rector care i-ar fi acceptat propunerea lui Bolojan este controversatul rector al Universității din Alba Iulia. Daniel Breaz, un fost senator PSD, cu „o haltă în partidul ApP” care l-a susținut pe Liviu Dragnea, a intrat în PNL în septembrie 2022.

Premierul a preluat interimatul

Premierul Ilie Bolojan este ministrul interimar al Educației. Oficialul a transmis marți, 13 ianuarie, preşedintelui Nicuşor Dan propunerea de a prelua această funcție, scrie news.ro.

Conform unui anunţ făcut de Guvern, premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, „propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul României”.

Daniel David a demisionat pe 22 decembrie 2025 însă, timp de mai bine de trei săptămâni, premierul Ilie Bolojan nu a numit pe nimeni în loc. Prin urmare, ministerul a fost condus de un ministru demisionar, care și-a delegat consilierii să semneze eventualele ordine de ministru și alte acte.

Nicuşor Dan a spus că „nu e bine”

Preşedintele Nicuşor Dan a lăsat de înțeles joi, 29 ianuarie, la Digi24, că nimeni nu își asumă să preia funcția de ministru al Educaţiei, ținând cont de finanțarea insuficientă şi de măsurile luate de Guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, care au afectat și acest sector.

Nicuşor Dan a spus că „nu e bine” că România nu are de peste o lună un ministru al Educaţiei după demisia lui Daniel David. „Ca să fim foarte direcţi, este un act de curaj pentru cineva care să fie ministru al Educaţiei azi”, a adăugat șeful statului.







