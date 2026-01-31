Într-o postare pe Facebook, Oana Gheorghiu subliniază că actualul executiv este nevoit să remedieze erorile trecutului, care au generat pierderi masive bugetului de stat.

Prioritatea zero o reprezintă reforma companiilor de stat, un sector cu peste 1.500 de entități. Gheorghiu a anunțat un proiect pilot care vizează 22 dintre acestea, care sunt analizate în detaliu.

Pe baza rapoartelor AMEPIP, în luna februarie se vor lua decizii radicale: restructurare, închidere, listare la bursă sau atragerea de parteneri privați.

„Pentru mulţi dintre noi, „reforma” a devenit aproape un mit, aşa cum bine spunea un coleg din Guvern, un fel de tunelurile dacice din Munţii Bucegi: se vorbeşte mult despre ele, dar nimeni nu le-a văzut cu adevărat”, a notat Oana Gheorghiu.

„Realitatea este însă mult mai concretă: zeci de ani de ineficienţă, pierderi şi blocaje în sectorul public au produs incertitudine pentru mediul privat şi servicii publice tot mai slabe pentru oameni. Companiile de stat neperformante trag în jos competitivitatea economiei, iar birocraţia înseamnă pentru noi toţi costuri mai mari, timp pierdut şi oportunităţi ratate”, a subliniat Oana Gheorghiu.

Viziunea vicepremierului este ca statul să rămână doar un acționar responsabil, nu un manager ineficient, și să dețină companii doar acolo unde există un interes strategic sau social major.

În paralel, echipa vicepremierului lucrează la debirocratizare. Progrese importante sunt așteptate în zona semnăturii digitale și a „portofelului digital”, care ar trebui să devină funcțional până la finalul anului 2026, facilitând relația cetățeanului cu statul.

„Am redeschis consultările privind portofelul digital, care trebuie să devină funcţional până la finalul anului şi care va simplifica viaţa tuturor, oferind acces într-un singur loc la documente esenţiale şi un control mai bun asupra propriilor date”, a transmis Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a făcut apel la răbdare, explicând că reformele durabile necesită timp și analize serioase, nu improvizații.

„Nu promit miracole, ele nu există. Dar există oportunităţi reale: fonduri europene pentru reformă şi digitalizare, presiunea pozitivă a investitorilor şi a pieţelor, un mediu de afaceri matur şi profesionist. Dacă aceste şanse vor fi folosite sau ratate nu mai ţine de context, de scuze sau de trecut, ci de capacitatea tuturor de a lucra împreună, constructiv, cu responsabilitate şi coeziune. Alternativa este cunoscută şi am trăit-o deja: blocaj, risipă şi pierderi pentru toţi”, a conchis Oana Gheorghiu.