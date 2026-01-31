De ce respirația pe nas este mai sănătoasă

Respirația influențează direct calitatea somnului. Dacă aerul nu ajunge corect în plămâni, nivelul de oxigen din sânge scade, iar creierul „te trezește” de mai multe ori peste noapte, chiar dacă nu îți dai seama.

Potrivit Digi24, medicii atrag atenția că o respirație deficitară duce la somn fragmentat, mai ales în cazul persoanelor care sforăie sau au apnee în somn.

„Respirația nazală susține oxigenarea optimă a creierului și menține stabilitatea ciclurilor de somn”, a explicat pentru Digi24 Daniela Ionescu, medic primar ORL.

Prin nas, aerul este filtrat, încălzit și umidificat înainte să ajungă în plămâni. Acest proces protejează căile respiratorii și ajută corpul să rămână într-un somn profund, cu mai puține treziri. Medicii spun că respirația corectă pe nas ajută și la menținerea tonusului muscular din gât, ceea ce reduce riscul de sforăit și episoadele de apnee.

Ce se întâmplă când respiri pe gură în somn

Respirația pe gură usucă gâtul și căile respiratorii, favorizează sforăitul și fragmentarea somnului. Semnele sunt ușor de recunoscut: gură uscată dimineața, dureri de gât și senzația că nu te-ai odihnit. Pe termen lung, medicii ORL avertizează că respirația orală este asociată cu infecții repetate ale gâtului, probleme dentare și inflamații ale gingiilor.

Specialiștii în somnologie, inclusiv cei citați de organizații precum American Academy of Sleep Medicine, arată că respirația nazală este forma fiziologic corectă de respirație în timpul somnului și joacă un rol important în prevenirea sforăitului și a apneei în somn.

Mai multe studii clinice arată că persoanele care respiră predominant pe nas au un somn mai profund, o oxigenare mai bună a creierului și un nivel mai ridicat de energie pe parcursul zilei.

Un nou trend viral promite somn mai bun, dar medicii avertizează

Recent, un nou trend de pe rețelele sociale promovează lipirea gurii cu bandă adezivă înainte de somn, ca soluție pentru un somn mai bun și mai multă energie dimineața.

Potrivit CNN, medicii avertizează însă că această practică nu are beneficii dovedite științific și poate deveni riscantă, mai ales pentru persoanele cu apnee în somn sau cu probleme nazale nediagnosticate, deoarece poate restricționa fluxul de aer și reduce oxigenarea organismului.

Specialiștii subliniază că, deși respirația pe nas este mai sănătoasă decât cea pe gură, simpla bandajare a buzelor nu rezolvă cauza respirației orale și nu ar trebui folosită fără un consult medical.

Cum îți dai seama cum respiri noaptea

Dacă te trezești frecvent obosit, cu gura uscată sau cu dureri de cap, este posibil să respiri pe gură în timpul somnului. Sforăitul frecvent este un alt semn clar.

Medicii recomandă consult ORL dacă nasul este des înfundat sau dacă apar pauze de respirație în somn. Tratarea problemelor nazale, cum ar fi rinita sau deviația de sept, poate ajuta la revenirea la respirația pe nas. De asemenea, menținerea unei poziții corecte de somn și evitarea alcoolului seara pot reduce respirația orală.