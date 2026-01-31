Desertul japonez devenit viral

Devenit viral mai întâi în Japonia, de unde și-a luat numele, acesta nu este de fapt un cheesecake, ci mai degrabă o combinație de biscuiți și iaurt. Rețelele sociale japoneze au fost inundate de utilizatori care combinau iaurtul grecesc și biscuiții francezi sable, care sunt similari cu biscuiții cu unt.

De atunci, fenomenul a crescut, iar persoane din întreaga lume se filmează în timp ce înmoaie biscuiții în iaurt, lăsând apoi amestecul în frigider, la rece, peste noapte. În timpul acestei perioade de răcire, biscuiții și iaurtul se amestecă, iar gustul devine similar cu cel al cheesecake-ului.

Desertul a fost promovat de unii ca fiind o alternativă „sănătoasă, cu puține calorii”.

Rețeta virală, fără coacere, cu iaurt și biscuiți

Această variantă a devenit celebră pe rețelele de socializare datorită simplității sale: 600 grame iaurt grecesc, 200 grame biscuiți. Opțional se mai pot adăugă 30-50 grame zahăr pudră sau esență de vanilie.

Ca mod de preparare, se amestecă iaurtul cu zahărul și aromele. Se înmoaie biscuiții și se așează vertical sau în straturi în compoziția de iaurt. Apoi, desertul se lasă la frigider peste noapte pentru ca biscuiții să absoarbă umiditatea și să capete o textură de blat. 

Rețeta a fost interpretată și de Jamila

Geanina Staicu-Avram, cunoscută sub numele de Jamila, a încercat și ea „desertul care a făcut furori pe internet”.

„Ați auzit de cheesecake-ul viral cu iaurt și biscuiți? A făcut furori în toată lumea și nu am putut să nu-l testez și eu. V-am pregătit varianta mea de cheesecake japonez cu iaurt, fără coacere și fără cremă de brânză! Puteți alege între trei variante absolut geniale: cea clasică, varianta mea și varianta românească. Ce ziceți? Sună bine?”, a spus Jamila.

După ce a făcut varianta devenită virală, ea a spus: „Nu arată chiar ca un cheesecake, iar la gust este exact cum mă așteptam: iaurt cu biscuiți. Are gust, bineînțeles, de biscuiți, iar iaurtul se simte ușor acrișor”.

Aceasta a arătat și varianta ei, interpretată, pentru cheesecake-ul japonez, la care a adăugat, deasupra, cremă tartinabilă.

„Voi începe, bineînțeles, cu iaurtul grecesc pe care vreau să îl îndulcesc puțin. Îl puteți îndulci cu zahăr pudră, miere sau cu lapte condensat îndulcit. Amestec bine laptele cu iaurtul și voi adăuga cam o lingură de extract natural de vanilie. Amestecăm foarte bine și aceasta va fi crema. După ce crema este gata, mă pot ocupa de asamblare și voi începe cu un start de biscuiți. Peste biscuiți voi pune un strat de cremă. Apoi, un nou strat de biscuiți și voi adăuga din nou cremă. Ultimul strat de biscuiți peste care voi pune din crema tartinabilă de biscuiți pe care am încălzit-o ușor”, a spus Jamila.

Desertul a fost pus apoi la frigider, peste noapte.

