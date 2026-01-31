Iranul a fost zguduit de două explozii

Explozia care a zguduit o clădire rezidențială din orașul portuar iranian Bandar Abbas a fost probabil cauzată de o scurgere de gaze, a declarat șeful local al departamentului de pompieri pentru presa iraniană.

🚨 Multiple explosions inside Iran!



In Bandar Abbas, the commentator says the building was hit and that the explosion had an unusually intense sound.



In Ahvaz, the building shows extensive structural damage consistent with a powerful explosion, with collapsed floors, shattered… pic.twitter.com/Inuu57XQXt — The Iran Watcher 🇮🇷 (@prznsoccer) January 31, 2026

Șeful pompierilor din Bandar Abbas a declarat că locuitorii au fost evacuați din clădirea din zona bulevardului Moallem din oraș, a relatat sâmbătă agenția de știri semioficială iraniană Tasnim, citată de Al Jazeera.

„Cauza inițială a accidentului de la clădirea din Bandar Abbas a fost o scurgere de gaze și o acumulare de gaze, care au dus la o explozie. Aceasta este teoria inițială”, a declarat șeful pompierilor, Mohammad Amin Lyaghat, în comentariile difuzate ulterior la televiziunea de stat.

Nici numărul exact de victime nu a fost clarificat imediat.

Mehrdad Hassanzadeh, șeful departamentului de gestionare a crizelor din provincia Hormozgan, unde se află Bandar Abbas, a fost citat de agenția de știri IRNA spunând că persoanele rănite sunt transferate la spital, fără a se raporta niciun deces.

Agenția de știri Reuters a relatat că un oficial local a declarat agențiilor de știri iraniene că cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 14 rănite. Al Jazeera nu a putut verifica independent aceste informații.

Televiziunea de stat a declarat că explozia a avut loc la o clădire cu opt etaje, „distrugând două etaje, mai multe vehicule și magazine” din zonă.

Imaginile difuzate de Press TV au arătat fațada clădirii distrusă, expunând părți din interiorul acesteia, cu resturi împrăștiate în jur.

O lume întreagă e cu ochii pe Iran

Explozia a avut loc pe fondul tensiunilor crescânde dintre Iran și Statele Unite și al temerilor de o confruntare militară între cele două țări.

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat în repetate rânduri că va ataca Iranul din cauza unei recente represiuni a protestelor antiguvernamentale și a eforturilor Washingtonului de a limita programul nuclear iranian.

După ce au circulat online zvonuri despre explozia de la Bandar Abbas, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a negat că vreuna dintre clădirile aparținând forțelor sale navale din provincie ar fi fost vizate, potrivit unui comunicat difuzat de agenția de știri Fars.

Bandar Abbas, care găzduiește cel mai important port containerizat al Iranului, se află pe Strâmtoarea Hormuz, o cale navigabilă vitală între Iran și Oman, care gestionează aproximativ o cincime din petrolul maritim mondial.

Portul a suferit o explozie majoră în aprilie anul trecut, care a ucis zeci de oameni și a rănit peste 1.000 de alți.

Separat, sâmbătă, patru persoane au fost ucise într-o explozie de gaz în orașul Ahvaz, lângă granița cu Irak, potrivit publicației de stat Tehran Times.

Echipele au început să curețe resturile exploziei pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături, a relatat Press TV.