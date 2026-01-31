Felina s-a întors teafără

„Vă rugăm să nu o mai luați pe #Jessy din jurul Primăriei Sectorului 6! Aici este casa ei! Un pompier a găsit-o lângă clădirea ISU din apropierea Primăriei Capitalei. A recunoscut-o, o știa de pagina noastră, și i-a anunțat prin dispecerat pe colegii de la Poliţia Locală Sector 6. Îi mulțumim! Polițiștii au recuperat-o și este din nou la ea acasă. Teafără”, au transmis reprezentanții Primăriei Sector 6.

În fotografia oficială de campanie a lui Ciprian Ciucu

Povestea lui Jessy a câștigat atenția publicului din București când a apărut în fotografia oficială de campanie a lui Ciprian Ciucu, actualul primar general al Bucureștiului. Pisica era cunoscută însă de unii locatari din sectorul 6, deoarece a fost salvată dintr-o scară de bloc și adoptată de angajații Primăriei Sectorului 6.

De aproape un an și jumătate, Jessy locuiește la Primăria Sectorului 6. Ciucu a asigurat îngrijirea medicală a felinei, inclusiv sterilizarea. Primarul a descris comportamentul lui Jessy: „E colega mea de birou. Participă la ședințe, inclusiv la cele de Consiliu Local, e numai ochi și urechi. Totuși, «sportul» ei preferat e să doarmă pe scaune”.

Ciprian Ciucu, 47 de ani, primarul PNL al sectorului 6, a devenit noul primar al Capitalei, în urma alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025, după numărarea tuturor voturilor din cele 1.289 de secții. El a terminat cu un avans de 14% față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu, în timp ce Daniel Băluță s-a clasat abia pe locul 3, la 15% distanță de Ciucu.







