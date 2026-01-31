Dorința de a evolua, de a duce echipa pe cele mai înalte trepte și de a câștiga cât mai multe probe. Motivația de a rămâne în competiție și de a asigura tribului cele mai bune condiții de trai pe insulă.

Capacitatea de a face maximum din viața departe de confort. Pe toate trebuie să le aibă concurenții din cel mai puternic și mai surprinzător format din lume, Survivor România 2026! Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, show-ul merge mai departe cu două triburi care nu pot accepta ideea unei înfrângeri!

Călin Donca, accidentare la Survivor România 2026

Săptămâna a început cu multe emoții și temeri pentru Faimoși! Călin Donca și-a dorit să aducă coechipierilor mai multe nuci de cocos și s-a urcat într-un palmier pentru a reuși acest lucru. Din păcate, sfoara pe care o folosea s-a rupt, iar coliziunea cu pământul i-a pus mari probleme concurentului.

Momentan, Donca este sub atenta supraveghere a medicilor, iar toți cei din echipa lui așteaptă noi vești! Motivați de multiplele pierderi suferite, Faimoșii au intrat pe teren cu o dorință imensă de reușită! Iar puterea s-a văzut, ei câștigând și de această dată recompensa, cu 10 la 8, după un best of dus la capăt de Gabi Tamaș și Larisa Uța.

Jocul de imunitate al săptămânii

În doar câteva ore, acțiunea continuă, iar conflictul mocnit din interiorul echipei albastre pare tot mai apăsător. Înfrângerile repetate și modul în care se iau deciziile au devenit subiect aprins de discuție, iar liniștea pare departe de ei. Pot să-și revină la timp pentru a câștiga diseară?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

După ce au suferit deja două eliminări la duel, una medicală, iar alt coleg este în spital, Faimoșii știu că au o singură opțiune – să câștige pentru a nu ajunge într-un număr prea mic, un număr care îi va obosi la fiecare traseu.

Cine obține imunitatea? Cine își asigură un consiliu liniștit și cine se va pregăti pentru o nouă eliminare, la duel? Totul în câteva ore! Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE