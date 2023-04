De o bună perioadă, Mioara Roman a fost dusă de fiica ei într-un centru de recuperare de lux, unde este ținută tot timpul sub supraveghere. Din păcate, problemele de sănătate ale acesteia s-au agravat, iar mama Oanei Roman a ajuns la spital.

Pe rețelele de socializare, fiica lui Petre Roman a anunțat că este îngrijorată pentru mama ei. „Azi voi fi mai mult absentă aici. Mama nu e bine, e la spital și încerc să gestionez situația cât pot de bine. Nu vă pot da detalii deocamdată, dar nici nu am puterea să fiu prea prezentă cu voi. Doamne ajută!”, a scris Oana Roman pe pagina de Instagram.

Recent, în emisiunea lui Dan Capatos, Oana Roman a vorbit foarte puțin și despre problemele de sănătate ale mamei sale. Fiica lui Petre Roman a mărturisit că nu mai poate purta o conversație cu aceasta. „Nu am discutat cu mama despre Marius. A aflat atunci că am divorțat. Dar e greu să mai ai acum o discuție normală cu mama. De mult e așa! Degradarea cognitivă nu se repară!”

Mioara Roman, în vârstă de 82 de ani, e de mai bine de un an internată într-un centru de recuperare. Mama Oanei Roman are mai multe probleme de sănătate, acum câteva luni a fost și operată la șold.

Ce probleme de sănătate are Mioara Roman

Invitată acum câteva luni în emisiunea lui Cătălin Măruță, Oana Roman a spus despre mama ei că are destule probleme de sănătate. „Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme care țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege.

A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale. Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman în direct la PRO TV.

