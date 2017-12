Le-a ajuns cuțitul la os și vor cu disperare să ia calea străinătății, unde speră la un trai decent pe care țara în care s-au născut nu li-l poate oferi. Sute de persoane din toate colțurile Moldovei s-au îmbulzit la ușa unui hotel din Focșani, unde Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeaua Eures, a organizat o selecție a celor care vor să lucreze în Spania la cules de căpșuni.

Încă de la primele ore ale dimineții de marți, zeci de vrânceni, dar și oameni din Buzău, Tulcea, Constanța, Iași, Bacău și Vaslui au mers la hotelul Unirea din Focșani pentru a lua parte la recrutarea organizată de un angajator spaniol care are nevoie de forţă de muncă. 800 de locuri de muncă au fost puse la bătaie pentru români, care pot pleca în Spania pentru 3 luni la cules de căpșuni, pentru un salariu de aproape o mie de euro pe lună.

Vârsta, un impediment pentru doritorii de cules de căpșuni în Spania

Chiar dacă nu e mult, e oricum mai bine decât ar putea câștiga în țară, așa că toți s-au prezentat cu speranţa că vor fi selectaţi. Este pentru prima oară când o selecție națională pentru locuri de muncă în străinătate are loc la Focșani, iar cei care vor trage lozul câștigător vor fi anunțați din timp, pentru a se putea pregăti de plecare.

Mulți dintre cei care au venit la selecția de astăzi sunt persoane de vârsta a doua, șomeri, care spun că nu mai au nicio șansă să se angajeze în țară, iar prima întrebare pe care le-o adresează patronii atunci când încearcă să-și găsească un loc de muncă este cel legat de vârstă, nicidecum de experiență sau flexibilitate.

”Am mai fost plecat în afară, am fost în Germania și sper să mă selecteze și acum. Începutul e greu, dar trebuie să fim optimiști când plecăm. Am fost instalator gaze și apă. Am 54 de ani și nu mă mai vrea nimeni. Mulți patroni mă întreabă de vârstă. Am lucrat și la Poliția Locală, dar acum nu mă mai angajează nimeni”, ne-a declarat un vrâncean prezent la selecția de astăzi de la Focșani.

Alții dintre cei care au ajuns astăzi la Focșani să stea de vorbă cu reprezentanții angajatorului spaniol își pun speranța că se vor număra printre cei selectați, dar mai presus de asta speră ca la finalul contractului să rămână în Spania, pentru a-și căuta singuri de lucru spunând că în țară nu mai pot avea un trai decent.

Dispuși la orice sacrificiu pentru un trai decent

”Mă interesează un loc de muncă în Europa, agricultor, pe șantier, confecții textile, orice. Aici, în confecții e bătaie de joc, de câte ori am încercat să mă angajez în acest domeniu am fost batjocorit. La 42 de ani pot spune că m-am săturat. Am fost în Italia până acum, mi-a mers cam prost și acolo, dar acum trag speranța să plec acolo și poate reușesc să rămân. Sunt capabil să fac sacrificii, dar să rămân acolo”, a declarat Viorel Aldoiu.

Mulţi dintre cei care au venit la Focșani au mai muncit peste graniţă şi îşi doresc cu orice preţ să se întoarcă acolo, nu doar pentru salariile mult mai bune decât în România, ci şi pentru modul în care sunt trataţi de către angajatori. Este și cazul unui buzoian din comuna Puieşti, care vrea să plece la muncă în străinătate alături de soție și de fiul său: ”Sunt cu fiul meu aici și cu soția, toată familia, optăm pentru un loc de muncă și pentru un trai decent. Avem obligații, avem familii. Am insistat și anul trecut, dar am eșuat. Vrem să ne câștigăm existența, în țară nu se poate. Am mai fost plecați, lumea e altfel afară, angajatorii sunt altfel, ne respectă, discută cu noi”.

Deși mulți dintre cei prezenți la selecția de astăzi au mai fost plecați la muncă în străinătate, au fost și persoane care, sătule să-și caute loc de muncă în România, au venit hotărâte să plece dacă vor fi selectate. Oamenii spun că vor pleca la risc, într-o ţară străină, unde nu cunosc cultura, limba, obiceiurile şi tradiţiile occidentale, doar pentru a face un ban.

Selecția națională EURES, pentru cules de căpsuni în Spania, a început luni la Ploiești, astăzi s-a desfășurat la Focșani, pentru ca pe 13 și 14 decembrie să se organizeze la Craiova.

Angajatorul spaniol oferă un salariu brut de 40,43 euro pe zi

Angajatorul din Spania pune la bătaie nu mai puţin de 800 de locuri de muncă. 400 de posturi sunt pentru 200 de cupluri, iar alte 400 de posturi sunt pentru femei cu vârste cuprinse între 18 şi 50 de ani. Angajatorul spaniol oferă un salariu brut de 40,43 euro pe zi fără a solicita experiență în muncă, și nici cunoașterea unei limbi străine. Durata contractului de muncă este de aproximativ 3 luni, cu data estimată de începere 15 februarie 2018, perioada de probă este de 15 zile, timpul de lucru este de 6,5 ore pe zi /39 de ore pe săptămână împărţite în 6 zile, ziua 7 fiind zi de odihnă (aceasta poate să nu coincidă cu duminica).

Programul de lucru începe la primele ore ale dimineţii. În decursul celor 6,5 ore este prevăzută o pauză de o jumătate de oră. Salariul este de 40,43 euro brut/zi, conform Convenţiei colective aplicabile, plătibil la două săptămâni, prin transfer bancar. Cazarea este asigurată de către angajator, iar lucrătorul trebuie să plătească 1,6 euro/zi pentru utilități. Contribuţiile datorate sunt de 2% impozit pe venit şi 113 euro penru asigurare socială.

Muncitorul plătește costul transportului de deplasare in Spania, iar firma suportă costul transportului de intoarcere în România, cu condiția ca muncitorul să folosească mijlocul de transport oferit de firmă. Prețul primului drum se va recupera din primele salarii.