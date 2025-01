„La mulți ani iubitei mele fiice, Irina! Te ador!”, a scris Monica. Cele două arată mai degrabă ca două surori, Monica etalând aceeași siluetă impecabilă , deși s-a scris că recent a devenit mămică pentru a doua oară. Monica ar fi născut un băiețel, al doilea fiu pentru Mr. Pink, afaceristul chinez având încă un băiat dintr-o relație anterioară, potrivit Cancan.ro. Irina locuiește de mai mulți ani cu mama ei și Mr Pink în Malibu.

În urmă cu 18 ani, venirea pe lume a Irinei a fost transmisă de B1 TV, care la vremea aceea difuza reality-show-ul „By Monica Columbeanu”, cu Iri și Moni în prim plan, potrivit Libertateapentrufemei.ro. Irinuca s-a născut pe 17 ianuarie 2007, la ora 19.53, la Spitalul Elias din Capitală. Părinții ei au divorțat în 2011.

În vara anului trecut, Irina a venit în România pentru a-și vizita tatăl, pe Irinel Columbeanu, care de doi ani locuiește într-un azil.

„Eu întotdeauna aștept să mă caute ea pe mine că nu vreau să deranjez lucrurile din casa aceea de la Malibu, unde locuiește ea împreună cu mama ei și cu tatăl ei vitreg. A venit chiar la azil, am ieșit cu ea la masă, am fost împreună și la notar ca să îi dau acordul de a călători și în alte țări unde vrea să se ducă să studieze. (…) Datorită faptului că în curând va face 18 ani, am fost curios dacă urmează să fiu bunic, dar nu mi-a spus nimic din acest punct de vedere. E cam devreme, da…”, a dezvăluit Irinel Columbeanu, recent, în emisiunea „Viață fără filtru”.

