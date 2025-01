Irina Columbeanu, fiica fostului milionar de la Izvorani, Irinel Columbeanu, traversează o perioadă dificilă, fiind profund afectată de situația incendiilor devastatoare din Los Angeles. Se pare că tânăra nu a mai comunicat de ceva vreme cu tatăl său, ceea ce adaugă o notă de tristețe în viața celor doi.

Invitat recent în emisiunea „Viață fără filtru”, moderată de Natalia Mateuț la Antena Stars, Irinel Columbeanu (67 de ani) a oferit detalii despre relația sa cu Irina și despre viața sa actuală. Deși nu au mai vorbit în ultima perioadă, fostul milionar a subliniat cât de mândru este de fiica sa: „Are note foarte bune, Monica are grijă să mi le trimită”.

Motivul pentru care cei doi nu și-au mai vorbit este, potrivit lui Irinel Columbeanu, unul tehnic: „Nu, fiindcă nu îmi mai funcționează telefonul, nu știu de ce. Am încurcat ceva la el”.

„Nu vreau să deranjez lucrurile din casa aceea de la Malibu, unde Irina locuiește cu mama ei și cu tatăl ei vitreg”

Cu toate acestea, fostul afacerist a adus în discuție ultimele momente petrecute în România și a lăudat reușitele academice ale fiicei sale, care locuiește alături de mama sa, Monica Gabor, în Statele Unite ale Americii.

„Eu întotdeauna aștept să mă caute ea pe mine că nu vreau să deranjez lucrurile din casa aceea de la Malibu, unde locuiește ea împreună cu mama ei și cu tatăl ei vitreg. A venit chiar la azil, am ieșit cu ea la masă, am fost împreună și la notar ca să îi dau acordul de a călători și în alte țări unde vrea să se ducă să studieze. (…) Datorită faptului că în curând va face 18 ani, am fost curios dacă urmează să fiu bunic, dar nu mi-a spus nimic din acest punct de vedere. E cam devreme, da…”, a dezvăluit Irinel Columbeanu, în emisiunea „Viață fără filtru”.

Reacția lui Irinel Columbeanu, după ce Monica Gabor ar fi născut în secret

Lumea showbizului românesc este zguduită de o veste de proporții! Monica Gabor ar fi devenit mamă pentru a doua oară, anunță CANCAN. Evenimentul s-ar fi petrecut în urmă cu șase luni, însă informația a fost ținută departe de ochii publicului până acum. Monica, în vârstă de 37 de ani, ar fi adus pe lume un băiețel în Los Angeles, continuând astfel să trăiască o viață discretă și fericită alături de partenerul său de peste un deceniu, Mr. Pink.

Contactat de reporterii Spynews.ro, Irinel Columbeanu a declarat, în exclusivitate, că nu știa nimic despre faptul că fosta lui soție a născut din nou. „Mă bucur pentru ea, e o veste frumoasă,” a spus fostul milionar, care a aflat despre eveniment de la nașul de cununie. Acesta a mai mărturisit că, deși relația cu Monica este una distantă, cei doi păstrează legătura de dragul fiicei lor, Irina Columbeanu, acum în vârstă de 18 ani.

„Nu știam (nr. că a născut), dar nu pot decât să mă bucur atât pentru Monica, cât și pentru Irinuca. Dacă așa este adevărat. Nu mi-a spus nimic (nr. Irina Columbeanu). Nu cred că ar fi cazul să o sun, o să aștept să mă sune ea și o să îi spun același lucru și ei, că mă bucur, dacă e adevărat”, a spus Irinel Columbeanu, în exclusivitate pentru Antena Stars, potrivit spynews.ro.

