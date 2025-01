Nicușor Dan a spus că nu se retrage din cursa pentru prezidenţiale și că rezultatele sondajului prezentat la începutul lunii, în care Călin Georgescu ar câștiga detașat la orice capitol, îi dă totuși încredere.

„Eu am încredere în sondaje. Și în campania de la alegerile locale din Bucureşti am făcut sondaje care au fost extrem de precise şi care au corespuns cu rezultatele finale. Dacă sondajul ăla mi-ar fi spus că intenţia de vot pentru mine este de 3%, 4%, n-aş fi făcut acel anunţ. Sau dacă încrederea oamenilor în mine ori notorietatea n-ar fi fost suficient de mare, n-aş fi făcut acest anunţ. Acum că am aceste informaţii şi că am făcut anunţul, l-am făcut în mod serios”, a afirmat Nicuşor Dan la Digi24.

Nicușor Dan vrea 3 milioane de euro pentru campania la alegerile prezidențiale 2025

Primarul a spus că are nevoie de un buget de 2-3 milioane de euro și că în acest scop va lansa un site de donații, prin intermediul căruia lumea să îi dea bani.

„Foarte curând o să lansez un site de donaţii pentru această campanie. În campania pe locale au fost nişte bani pe care i-am împrumutat şi pe care statul mi i-a rambursat. Au fost 100.000 de euro de la USR şi în rest au fost donaţii de la oameni. Acum şi oamenii interesaţi de alegerile naţionale pentru preşedintele României sunt mai mulţi decât cei care erau interesaţi de Bucureşti şi sunt optimist că o să strâng banii”, a susținut el.

Nicușor Dan a anunțat pe 16 decembrie 2024 că va candida independent la alegerile prezidențiale 2025, dar a precizat că își dorește să fie susținut de PSD-PNL-UDMR. Partidele conduse de Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan l-au ales însă drept candidat comun pe Crin Antonescu, iar în USR sunt două tabere, una care o vrea pe Elena Lasconi și alta care îl vrea pe el.

Alegerile prezidențiale din acest an vor fi pe 4 și 18 mai și au fost stabilite oficial prin decizia Guvernului.

