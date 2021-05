„Despre puțini actori sau despre unii dintre actori, breasla din care fac parte și eu, pot să spun că sunt actori tipici. Actorul în totalitate, dimineața, la prânz, seara, în orice condiție, dacă discutai cu el și apărea un spectator, se schimba. Zâmbea, se relaxa, parcă făcea un dar. Actor tipic, așa era și Toma Caragiu, așa este și Florin Piersic”, a declarat Mircea Diaconu pentru Libertatea.

Ion Dicheseanu a fost pentru Mircea Diaconu muza din studenție.

„Foarte devreme l-am perceput, l-am văzut în Dragoste la Zero Grade, o comedie spumoasă, apoi, a început să cânte, a cântat Strada. Când am dat intrat la facultate și, la examen, mi s-a cerut să cânt, am cântat Strada. Am avut și altfel de relație, la Nottara, am pus în scenă pentru el spectacolul Sărbători fericite, un june prim, bătrân, care s-a îndrăgostit de o tânără. O știu și pe fiica lui, minunată, pe Ioana, pe care o lua cu el la spectacole de când era mică”, a mai povestit actorul Mircea Diaconu, pentru Libertatea.

Actorul Ion Dichiseanu a murit, joi, la vârsta de 87 de ani. El avea grave probleme de sănătate și era internat de trei luni la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca din București. Informația a fost confirmată pentru Libertatea de Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt al spitalului.



